Mercator Medical odnotował 17,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 6,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 32,59 mln zł wobec 11,48 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 25,12 mln zł wobec 16,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,76 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 136,85 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2023 r. grupa kapitałowa Mercator Medical zmniejszyła przychody ze sprzedaży o 24,1 mln zł, tj. o 17,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszenie sprzedaży wystąpiło w obszarze sprzedaży towarów i materiałów nabywanych od dostawców spoza grupy (spadek o 42,4 mln zł, czyli 50,1% r/r), co zostało częściowo zrekompensowane przez wzrost sprzedaży produktów pochodzących z własnych zakładów produkcyjnych w Tajlandii (wzrost o 18,3 mln zł, czyli 35,2% wzrostu r/r)" - czytamy w raporcie.

Grupa Mercator Medical sprzedała w I kwartale 2023 roku ponad 0,9 mld szt. rękawic co jest wynikiem lepszym o 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym sprzedano 0,8 mld szt. rękawic. Na wartościowy spadek sprzedaży o 17,6% (zmiana z 136,8 mln zł w I kwartale 2022 r. do 112,8 mln zł w I kwartale 2023 r.) miał wpływ spadek ceny, ich średnia cena spadła o 35,3% kw/kw (zmiana z 0,17 zł/szt. do 0,11 zł/szt.), wyjaśniono.

Łączna marża brutto na sprzedaży produktów i towarów spadła o 5,9 mln zł kw/kw, czyli o 35,1%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 12,71 mln zł wobec 11,3 mln zł straty rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)