BioMaxima odnotowała 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 24,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,46 mln zł wobec 30,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 mln zł wobec 30,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,08 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 93,6 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Na dzień publikacji raportu zakończona została budowa nowego zakładu produkcyjnego wraz z adaptacją nowej powierzchni magazynowej i biurowej w nabytym obiekcie. W dniu 23 maja złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja w całości była finansowana środkami własnymi Spółki. W budynku produkcyjnym znajdzie się nowy wydział produkujący systemy AST, a także rozbudowany wydział produkcji testów i odczynników oraz diagnostyki molekularnej" - napisał prezes Lukasz Urban w liście dołączonym do raportu.

Dodał, że następnym etapem będzie rozbudowa mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii w istniejącym budynku, a modernizacja powinna zakończyć się pod koniec III kw. 2023 r. W wyniku zrealizowanych inwestycji spółka będzie dysponowała w Lublinie łącznie infrastrukturą o powierzchni 6000 m2.

"Realizowana w ramach inwestycji automatyzacja procesów produkcyjnych oraz magazynowych wesprze rozwój skali i efektywności operacyjnej spółki oraz obniży jednostkowe koszty wytworzenia wyrobu. Oczekujemy, że w horyzoncie 3 lat należy spodziewać się efektu skali również w postaci większego wzrostu EBITDA generowanego przez spółkę w stosunku do przychodów ogółem" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,47 mln zł wobec 24,33 mln zł zysku rok wcześniej.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od 2022 r.

(ISBnews)