Digital Network odnotował 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,68 mln zł wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4,18 mln zł wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,86 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 8,19 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku, grupa kapitałowa emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9 861 tys. zł, co w porównaniu ze sprzedażą zanotowaną w analogicznym okresie roku ubiegłego oznacza wzrost o 20%. W okresie sprawozdawczym spółka koncentrowała swoją działalność na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home - DOOH), najszybciej rozwijającym się segmencie reklamy zewnętrznej zarówno w Polsce jak i na świecie. Sprzedaż pochodząca z tego segmentu stanowiła w raportowanym okresie 96% wszystkich przychodów emitenta. Pozostałe 4% podzieliło się na przychody pochodzące z usług dystrybucyjnych i konsultingowych realizowanych za pośrednictwem spółki zależnej Program" - czytamy w raporcie.

Mimo wyraźnego wzrostu sprzedaży, spółka zanotowała spadek zysku operacyjnego o 18% w stosunku do I kwartału 2022 roku. Wynikało to głównie ze wzrostu kosztów eksploatacji nośników reklamowych (wzrost czynszu, kosztów materiałów i energii itp.) związanych zarówno z rozbudową sieci ekranów o nowe lokalizacje m.in. w centralnych punktach Warszawy, jak i z indeksacji czynszu na dotychczas wynajmowanych nośnikach, wyjaśniono.

"W efekcie, wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 4 183 tys. zł i był wyższy o 3% niż rok wcześniej. Spółka zanotowała w raportowym okresie zysk netto na poziomie 1 326 ty. zł, o 17% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny udział miał w tym zysk osiągnięty przez spółkę zależną naEkranie.pl, który został wykazany w odrębnej pozycji jako działalność zaniechana z tytułu przeznaczenia aktywa do sprzedaży" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,16 mln zł wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej.

Digital Network (d. 4Fun Media) jest liderem rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce. Poprzez swoją spółkę zależną Screen Network, zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów.

(ISBnews)