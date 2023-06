Hydro Aluminium zdecydowało, by obniżyć cenę akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetalu do 78,69 zł za sztukę z 82 zł. Zmiana wejdzie w życie dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 00:00, podał wzywający.