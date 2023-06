Ice Code Games zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz ARP Games list intencyjny celem negocjacji umowy wydawniczej lub inwestycyjnej dotyczącej opracowania przez spółkę koncepcji, produkcji i marketingu gry komputerowej, podała spółka.

Będzie to gra taktyczna z elementami narracji i mechanikami wykorzystującymi elementy wcześniej tworzonych przez spółkę gier. ARP i ARP Games odpowiedzialne z kolei będą za zapewnienie finansowania produkcji gry w części ustalonej przez strony oraz działań marketingowych (bądź też zrealizowanie we własnym zakresie tych działań), w zamian za prawo do udziału w przychodach ze sprzedaży.

Ice Code Games to notowany na NewConnect producent gier wideo na PC i konsole. Studio specjalizuje się w grach strategicznych i taktycznych.

(ISBnews)