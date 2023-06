Dr Irena Eris w swoich założeniach ma stałą poprawę rentowności m.in. dzięki istotnemu udziałowi eksportu, który sukcesywnie będzie kontrybuował do wzrostu marżowości w obrotach spółki, poinformował prezes spółki Paweł Orfinger.

"Zakładamy stałą poprawę rentowności z kilku powodów. Po pierwsze - zmiana skali działalności, przy wzroście działalności, efektywność poprawia się, a drugi element - to jest rozwój eksportu. W 2009 roku rozpoczynając ekspansję eksportową, kładąc duży nacisk na eksport, był on fragmentem biznesu, który mogliśmy nazwać inwestycją. Obecnie z roku na rok przynosi coraz więcej marży, jest coraz bardziej rentowny. W miarę rozwoju będzie przynosił coraz więcej marży. Jednocześnie przy coraz większym udziale w sprzedaży, obrocie spółki, rentowność będzie rosła z roku na rok" - powiedział prezes Dr Irena Eris.

Jak podała spółka w prospekcie emisyjnym, strategia Grupy w horyzoncie długoterminowym obejmuje m.in. osiągnięcie strategicznego celu organicznego wzrostu sprzedaży Grupy do poziomu 500 mln zł do 2025 roku, wyznaczonego w oparciu o aktualne na Datę Prospektu relacje biznesowe i przy założeniu zrealizowania planowanego rozwoju sprzedaży w segmencie kosmetycznym oraz hotelarskim, tj. z wyłączeniem potencjalnych skutków ewentualnych akwizycji przewidywanych w strategii krótkoterminowej.

Dyrektor finansowy spółki Grzegorz Szymański poinformował, że na niższą rentowność spółki r/r zanotowaną w I kw. br. wpłynęła intensyfikacja wydatków marketingowo-sprzedażowe - są znacznie wyższe niż w I kw. poprzedniego roku i odpisy aktualizacyjne na markę Lirene.

"Wzrosły nam bardzo odpisy - te produkty Lirene które ciągle jeszcze sprzedajemy w innych kanałach, zostały objęte odpisem aktualizacyjnym i to spowodowało, że wyniki są trochę gorsze, trafiając do kosztów własnego sprzedaży w I kw. To w przyszłych kwartałach powinno się odwracać, i to powinno sprawiać, że wyniki w przyszłych kwartałach będą jeszcze lepsze" - powiedział Szymański.

W 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Dr Irena Eris wyniosły 340,2 mln zł, czyli o 14,3% więcej niż rok wcześniej. Firma odnotowała w tym czasie także wyższy wynik znormalizowanej EBITDA: 54,9 mln zł (+1,7% r/r) oraz zysk netto: 30,9 mln zł (+16,2% r/r).

Oferta publiczna do 11 mln nowych akcji Dr Irena Eris, z której spółka zamierza pozyskać ok. 140 mln zł oraz sprzedaż do ok. 1,5 mln akcji istniejących rozpoczyna się dziś wraz ze startem zapisów od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (oba procesy potrwają do 27 czerwca, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać do 10% oferowanych akcji) została ustalona na 12,8 zł za sztukę.

Grupa Dr Irena Eris jest jednym z wiodących polskich producentów kosmetyków oraz właścicielem uznanych w Polsce i na świecie marek: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. W ub.r. spółka przejęła rodzinną firmę Sulphur - producenta leków i kosmetyków uzdrowiskowych wytwarzanych z naturalnych kopalin leczniczych: wód siarczkowych oraz borowin. Firma jest także operatorem sieci luksusowych hoteli pod marką Hotele SPA Dr Irena Eris.

