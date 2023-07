Vigo Photonics odnotowało 18,5 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2023 r. wobec 19,01 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Jednostkowe przychody w tym okresie wyniosły 18,4 mln zł, wobec 20,31 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie wyniosła łącznie 17,34 mln zł, a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,16 mln zł.

W I półroczu skonsolidowane przychody spółki wyniosły 37,3 mln zł (+21% r/r). Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w I półroczu 2023 wyniosła łącznie 34,6 mln zł (+20% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 2,7 mln zł (wzrost o prawie 50% r/r).

"Aby lepiej porównywać przychody rok do roku, należy wziąć pod uwagę że w I kwartale 2022 duży wpływ na przychody miał rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu - wtedy znaczna część przychodów przesunęła się na II kwartał 2022, stąd też I oraz II kwartał rok do roku nie są w pełni porównywalne. Porównując wyniki półrocze rok do roku widzimy bardzo wyraźny, 20-procentowy wzrost całościowej sprzedaży, wynikający ze wzrostu w kluczowych segmentach - przemysłowym o ponad 20% r/r, wojskowym o 27% r/r oraz transportowym o 10% r/r" - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2023 największy wzrost sprzedaży r/r zanotował segment przemysłowy (20,9 mln zł, +23% r/r), dzięki dobrej sprzedaży w USA (czujniki metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe) oraz segment materiałów półprzewodnikowych (w tym zamówienia na struktury QCL - Kwantowe Lasery Kaskadowe oraz do półprzewodnikowych magazynów energii.

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez Vigo Photonics od początku obecnego roku do końca czerwca wyniosła 37,9 mln zł (w tym 20,2 mln zł w II kwartale 2023). Na koniec czerwca 2022 wartość pozyskanych zamówień wynosiła 44,4 mln zł (25,2 mln zł w II kwartale 2022), podano także.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)