Vigo Photonics odnotowało 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2023 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,66 mln zł wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 10,5 mln zł i wzrósł o 71% r/r.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu w realizacji naszych projektów rozwojowych. W ostatnim okresie osiągnęliśmy, m.in. bardzo dobre wyniki dla przedprodukcyjnych serii detektorów chłodzonych ciekłym azotem - jednoznacznie lepsze od wyników produktów konkurencyjnych. W najbliższym czasie będziemy przechodzić do ustalenia z klientem warunków seryjnych dostaw nowych produktów" - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,01 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 30,72 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 18,3 mln zł (+3% r/r), skorygowany (oczyszczony o wpływ rozliczenia dotacji do prowadzonych projektów R&D) zysk EBITDA wyniósł 4,9 mln zł (+47% r/r), a skorygowany zysk netto w tym okresie osiągnął 4,6 mln zł (+282% r/r). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w II kwartale br. wyniosła 46,2%, a na jej wysokość wpłynęła sprzedaż w spółce amerykańskiej (sprzedaż zapasów po starych cenach). Jednostkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła w II kwartale br. 48,6%. W kolejnych kwartałach efekt ten będzie niwelowany" - czytamy w komunikacie.

Łącznie w I półroczu 2023 skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 37 mln zł (+20,4% r/r), skorygowana EBITDA 10,5 mln zł (+71% r/r) i skorygowany zysk netto 7,6 mln zł (+287% r/r). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I półroczu wyniosła 48%, podano również.

"Od kilku kwartałów sygnalizujemy wyraźnie rosnące przychody z naszego segmentu wojskowego. W I półroczu 2023 roku przychody tego segmentu łącznie wyniosły ponad 6 mln zł (w tym 3 mln zł w Polsce). Jest to efektem sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność w USA i Europie, w tym w Polsce. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż w tym segmencie będzie się nadal zwiększać. Wiążemy bardzo duże nadzieje z tym segmentem i dotyczy to zarówno perspektyw związanych z polską armią, jak i kontraktami zagranicznymi, w tym na kluczowym rynku amerykańskim. W Polsce sprzedaż rośnie, ale co niezwykle ważne realizują się kolejne prospekty - takie jak umowa na dostawę dla Grupy PGZ detektorów stosowanych w systemach automatycznego wykrywania i gaszenia pożarów czy też podpisany niedawno podczas targów MSPO list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii" - dodał prezes.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w I półroczu 2023 wyniosła 34,3 mln zł (+18,7% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 2,7 mln zł (wzrost o prawie 50% r/r).

W I półroczu 2023 grupa kontynuowała również działania mające na celu poprawę rentowności. Koszty ogólne były porównywalne w ujęciu kwartał do kwartału, a w ujęciu rok do roku zmniejszyły się o ok. 27%.

W I półroczu 2023 największy pod względem udziału w sprzedaży Vigo segment przemysłowy zanotował wzrost przychodów o 18,5% r/r do 20,7 mln zł, przede wszystkim dzięki dobrej sprzedaży w USA (detektory do analizy gazów, np. metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe). Przychody segmentu wojskowego w I półroczu wyniosły 6,3 mln zł i wzrosły o 30% r/r, przede wszystkim dzięki zwiększonej sprzedaży na potrzeby polskiej armii. W segmencie transportowym przychody wyniosły 4,9 mln zł (+13% r/r), dzięki rosnącym zamówieniom z rynku azjatyckiego (głównie Chin). Segment nauka i medycyna zanotował wzrost sprzedaży r/r o 2% do 2,1 mln zł. Segment materiałów półprzewodnikowych zanotował wzrost sprzedaży o prawie 50% r/r, m.in. dzięki zamówieniom na struktury QCL (Kwantowe Lasery Kaskadowe) oraz do półprzewodnikowych magazynów energii, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 7,48 mln zł wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. W 2022 r. miała 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)