Vigo Photonics odnotowało 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln zł wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,21 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 16,82 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 17,2 mln zł (+2% r/r), skorygowany (oczyszczony o wpływ rozliczenia dotacji do prowadzonych projektów R&D) zysk EBITDA wyniósł 5,1 mln zł (+53% r/r), a skorygowany zysk netto w tym okresie osiągnął 0,4 mln zł (+50% r/r). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w III kwartale br. wyniosła 50,2%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 7,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53,58 mln zł w porównaniu z 47,54 mln zł rok wcześniej.

"Łącznie w okresie 9 miesięcy 2023 skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 53,6 mln zł (+12,7% r/r), skorygowana EBITDA 15,2 mln zł (+60,7% r/r) i skorygowany zysk netto 7,6 mln zł (+161,4% r/r). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży po III kwartałach 2023 wyniosła 49%" - czytamy dalej.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w okresie 9 miesięcy 2023 wyniosła 49,2 mln zł (+9,5% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 4,4 mln zł (wzrost o prawie 66% r/r), podano także.

W III kwartałach 2023 Vigo zanotowało wzrosty sprzedaży rok do roku w segmentach przemysłowym, wojskowym, transportowym oraz materiałów półprzewodnikowych.

"W okresie 9 miesięcy 2023 największy pod względem udziału w sprzedaży Vigo segment przemysłowy zanotował wzrost przychodów o 11,4% r/r do 30,8 mln zł, przede wszystkim dzięki dobrej sprzedaży w USA (detektory do analizy gazów, np. metanu), Europie (przemysł półprzewodnikowy) oraz Azji (urządzenia pomiarowe). Przychody segmentu wojskowego w tym okresie wyniosły 8,5 mln zł i wzrosły o 34% r/r, przede wszystkim dzięki zwiększonej sprzedaży na potrzeby polskiej armii. W segmencie transportowym przychody wyniosły 6,4 mln zł (+4% r/r), dzięki rosnącym zamówieniom z rynku azjatyckiego (głównie Chin). Segment nauka i medycyna zanotował spadek sprzedaży r/r o 26,6% do 3,3 mln zł. Segment materiałów półprzewodnikowych zanotował wzrost sprzedaży o prawie 66% r/r do 4,4 mln zł, m.in. dzięki zamówieniom na struktury QCL (Kwantowe Lasery Kaskadowe) oraz do półprzewodnikowych magazynów energii" - wymieniono w komunikacie.

W okresie 9 miesięcy 2023 istotną dynamikę wzrostu (+34%) miał segment wojskowy. Trend wzrostowy w tym segmencie jest związany z rosnącymi wydatkami państw na obronność, czego efekty widoczne są w przychodach segmentu już od kilku kwartałów, podkreśliło Vigo.

"Pod względem struktury przychodów, najwyższy udział w 9 miesiącach 2023 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 57,5%, wojskowa 15,8%, transportowa 12% oraz materiały półprzewodnikowe 8,2%" - napisano dalej.

Pod względem geograficznym w 9 miesiącach 2023 znacząco wzrosły przychody z rynku amerykańskiego (ok. 2-krotny wzrost do 9,2 mln zł) oraz rynku polskiego (ponad 2,5-krotny wzrost sprzedaży r/r do poziomu 4,9 mln zł w segmencie wojskowym). Na największym pod względem udziału w strukturze sprzedaży rynku europejskim Vigo przychody były płaskie r/r, natomiast przychody z rynku azjatyckiego spadły o ok. 15% r/r.

"Jesteśmy szczególnie zadowoleni ze stale rosnącej sprzedaży na rynku amerykańskim, gdzie w samym III kwartale sprzedaż urosła dwukrotnie r/r - jest to efektem dobrej pracy naszego zespołu sprzedażowego, który rozbudowaliśmy w ostatnich miesiącach oraz zeszłym roku, jak i docenienia przez klientów skuteczności naszych detektorów. Najważniejszymi klientami w USA w tej chwili jest branża gazowa, gdzie nasze detektory do analizy gazów znajdują szerokie zastosowanie, m.in. w bardzo ważnej detekcji metanu. Sprzedaż w Europie jest stabilna, ale widzimy, że po kilku kwartałach wolniejszego wzrostu klienci zaczęli zwiększać zamówienia, co przełoży się na większą sprzedaż w kolejnych kwartałach" - skomentował prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że Vigo zanotowało także kolejny kwartał rosnących przychodów w segmencie wojskowym. Jest to efektem sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność.

"Rosnące przychody segmentu są widoczne już od kilku kwartałów i spodziewamy się, że będą się nadal zwiększać. W Polsce realizują się kolejne prospekty wojskowe - takie jak umowa na dostawę dla Grupy PGZ detektorów stosowanych w systemach automatycznego wykrywania i gaszenia pożarów czy też list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii. Liczymy także na rynek amerykański i pierwsze kontrakty w wojskowości" - wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 8,98 mln zł wobec 13,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. W 2022 r. miała 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)