Konsorcjum pod nazwą Simetro, powołane przez Newag, Siemens Mobility Austria GmbH oraz Siemens Mobility EOOD zawarło umowę z bułgarskim Metropolitan EAD, podał Newag.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę 8 pojazdów trójczłonowych metra, przeprowadzenie szkoleń oraz dostawę oprzyrządowania. Łączna wartość całego przedmiotu umowy wynosi 134,55 mln BGN (ok. 304,97 mln zł) netto, przy czym szacunkowa wartość prac przypadających na spółkę wynosi 49,56 mln BGN (ok. 112,33 mln zł) netto. Zakres prac przypadający na Newag obejmuje projektowanie oraz montaż pojazdów w zakładzie spółki, dostawę do klienta oraz usługi serwisowe w okresie gwarancji.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)