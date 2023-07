Bank Santander Bank Polska odnotował 1 130,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 656,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 200,18 mln zł wobec 2934,85 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 677,57 mln zł wobec 620,7 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 263,78 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 259,17 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2023 r. bank miał 2 322,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 616,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł na koniec I półrocza br. 14,3% wobec 9,8% rok wcześniej.

"Najważniejsze osiągnięcia:

Silna pozycja kapitałowa grupy potwierdzona przez współczynniki kapitałowe na 30 czerwca 2023 r., w tym łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 20,77% (19,18% na 30 czerwca 2022 r.).

Wyższa rentowność kapitału własnego (ROE) w stosunku rocznym (14,3% wobec 9,8% na 30 czerwca 2022 r. w ujęciu porównywalnym).

Bezpieczna pozycja płynnościowa. Relacja należności netto od klientów do zobowiązań wobec klientów na poziomie 78,2%. Płynnościowe miary nadzorcze znacząco przewyższające normy regulacyjne.

Ścisły monitoring ryzyka i podejmowanie adekwatnych działań ostrożnościowych.

Poprawa efektywności kosztowej w oparciu o wysoką dynamikę dochodów. Spadek wskaźnika koszty/dochody z 38,9% do 30,4% w I półroczu 2023 r.

Dalsza automatyzacja i optymalizacja procesów operacyjnych.

Zwiększanie dostępności, bezawaryjności, wydajności i cyberbezpieczeństwa systemów grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank odnotował wzrost bazy aktywów ogółem o 7% r/r do 263,8 mld zł w I półroczu br. Wzrost depozytów od klientów wyniósł w tym czasie 9,3% r/r do 200,7 mld zł przy dynamicznie rosnącej bazie depozytów terminowych (+85,4% r/r) z towarzyszącym spadkiem sald na rachunkach bieżących (-7,1% r/r). Wzrost należności brutto od klientów sięgnął 2,9% r/r do 162,9 mld zł, w tym kredytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+9,2% r/r) i należności leasingowych (+10,1% r/r).

Bank zwrócił uwagę na utrzymanie dobrej jakości portfela należności kredytowych ze wskaźnikiem NPL na poziomie 4,9%.

Zannualizowana marża odsetkowa netto wzrosła do 5,38% w I połowie 2023 r. przy wsparciu wolumenów biznesowych, z poziomu 4,63% w I połowie 2022 r.

"Wzrost dochodów netto z tytułu prowizji (+4,6% r/r) dzięki wyższym dochodom z działalności bankowej przy spadku dochodów uzależnionych od koniunktury rynków finansowych (tj. z aktywności maklerskiej oraz z zarządzania funduszami inwestycyjnymi). Dynamiczny wzrost liczby transakcji realizowanych przez bankowość mobilną w relacji do I połowy 2022 r. (+30,0% r/r), a także jej udziału w zdalnej sprzedaży kredytów" - wymieniono dalej w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 2 373,37 mln zł wobec 1 476,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 259,17 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)