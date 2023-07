Intersport miał 5,71 mln zł straty EBITDA w roku obrotowego 2022/2023 (tj. od kwietnia 2022 do marca 2023 r.) wobec 6,66 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Według wstępnych szacunków w roku obrotowym 2022/2023 tj. od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., łączne przychody netto ze sprzedaży spółki wyniosły 239 458 tys. zł i były wyższe o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 231 773 tys. zł). Spółka osiągnęła wyniki w poszczególnych kanałach: w sklepach stacjonarnych przychody netto ze sprzedaży wyniosły 143 700 tys. zł i były o 7,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu; w kanale e-commerce przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24 200 tys. zł i były o 2,5% wyższe w stosunku do analogicznego okresu" - czytamy w komunikacie.

Spółka osiągnęła EBITDA na poziomie -5 706 tys. zł (w analogicznym okresie było: 6 655 tys. zł) i odnotowała stratę netto w wysokości 12 800 tys. zł strata netto w wysokości 1 440 tys. zł rok wcześniej), podano również.

"Ujemny wynik finansowy wynika głownie z rosnących kosztów operacyjnych spółki, w skład których wchodzą: zdecydowanie wyższe koszty czynszów (w tym koszty mediów), rosnące koszty wynagrodzeń spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz koszty transportu" - czytamy dalej.

Publikacja ostatecznego raportu finansowego za rok obrotowy 2022/2023 planowana jest 27 lipca 2023 r.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)