Grupa Kęty podwyższyła prognozę skonsolidowanego zysku netto na br. do 487 mln zł (z 388 mln zł oczekiwanych wcześniej), zysku EBITDA - do 810 mln zł (z 721 mln zł) oraz zysku EBIT - do 630 mln zł (z 537 mln zł), podała spółka.

Prognoza skonsolidowanych przychodów została podwyższona do 5 257 mln zł z 5 271 mln zł oczekiwanych wcześniej, podano. Reklama "Powyższa prognoza wyników na rok 2023: zakłada cele sprzedażowe poszczególnych segmentów Grupy w ujęciu wolumenowym na II półrocze na poziomach zbliżonych lub o kilka procent niższych od osiągniętych w I półroczu (w tym ze względu na cykliczne obniżenie wolumenu sprzedaży w grudniu),

ze względu na brak oznak poprawy koniunktury w najbliższych miesiącach, zakłada wzrost presji rynkowej i w efekcie obniżenie marż generowanych przez segmenty Grupy w porównaniu z sytuacją z I półrocza,

na poziomie zysku netto uwzględnia pozytywny wpływ utworzenia w II półroczu aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 15 mln zł w związku z prowadzonymi inwestycjami w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i Segmencie Systemów Aluminiowych,

nie uwzględnia ewentualnych efektów aktualizacji utworzonych w I półroczu 2022 roku odpisów na aktywa Grupy w Ukrainie. Sytuacja w Ukrainie jest monitorowana na bieżąco co może spowodować aktualizację szacunków Grupy w zakresie dokonanych odpisów,

zakłada obniżenie, w porównaniu z poprzednią prognozą, długu netto o ok. 240 mln zł do poziomu 1 200 mln zł na koniec 2023 roku" - czytamy w komunikacie. Reklama Przy szacowaniu wyników II półrocza 2023 r. zastosowano następujące założenia makro: Cena aluminium 3M (USD/t) – 2 200

EUR/PLN – 4,5

EUR/PLN – 4,5

USD/PLN - 4,1, podano także. Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,93 mld zł w 2022 r.