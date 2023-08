AMD zaprezentowało co prawda lepsze wyniki od prognoz analityków, ale pomimo tego bardzo rozczarowujące dla inwestorów, jeżeli porównamy je do wartości sprzed roku. Powód? M. in. słaby popyt na rynku PC.

Przychody firmy spadły w ujęciu rocznym aż o 18 proc. Również prognozy sprzedaży AMD w trzecim kwartale nie nastrajają pozytywnie — analitycy spodziewali się bardziej optymistycznych szacunków firmy. Zysk na akcję wyniósł 58 centów (prognoza analityków wyniosła 57 centów). Również przychody były wyższe od oczekiwań - 5,36 mld dol. kontra przewidywania na poziomie 5,31 mld dol. AMD spodziewa się, że wartość sprzedaży w trzecim kwartale wzrośnie do 5,7 mld dol., co jest wynikiem gorszym od wskazań analityków. Reklama AMD - zyski w drugim kwartale Producent czipów osiągnął w drugim kwartale niewielki zysk na poziomie 27 mln dol. w porównaniu do 447 milionów rok temu. Główne powody to spowolnienie na rynku PC, które przekłada się na sprzedaż procesorów firmy. Reklama AMD chce, by jednym z motorów napędowych spółki była sztuczna inteligencja. Firma liczy, że będzie pożerała udziały Intela na rynku procesorów graficznych. Artur Patrzylas