Mennica Polska odnotowała 30,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 13,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,94 mln zł wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,51 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 297,14 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 37,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec - identycznie - 37,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 570,41 mln zł w porównaniu z 757,73 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 34,17 mln zł wobec 45,37 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W I półroczu 2023 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość 570,4 mln zł i była niższa w stosunku do poziomu sprzedaży uzyskanego w I połowie 2022 roku o 24,7%. Spadek ten w dużej mierze spowodowany był zwiększonym popytem w I półroczu 2022 roku na złote produkty inwestycyjne w segmencie menniczym, który był związany z wybuchem wojny w Ukrainie. Czynnikiem in plus były wyższe przychody ze sprzedaży w segmencie płatności elektronicznych, m.in. dzięki zmniejszeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19" - czytamy w raporcie.

"Wyniki osiągnięte w omawianym okresie potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową grupy kapitałowej. Poza sprzedażą złota inwestycyjnego, która w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji geopolitycznej, pozostałe obszary działalności, w tym również segment płatności elektronicznych notują wzrosty. Na porównanie wskaźników finansowych w I półroczu 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego istotny wpływ miała silna baza 2022 roku związana z nadzwyczajnie wysokim poziomem sprzedaży złotych produktów inwestycyjnych, a co za tym idzie zwiększona rentowność sprzedaży przy skróconych cyklach rotacji kapitału obrotowego. Ponadto na poziom wskaźników finansowych istotny wpływ miała realizacja projektu 'Bulwary Praskie' w segmencie deweloperskim. Zaangażowanie w rozwój działalności deweloperskiej zapewni grupie kapitałowej realizację solidnych wyników finansowych w przyszłych okresach. Płynność finansowa Grupy utrzymywała się na stabilnym poziomie" - podano.

Spółka zaznaczyła też, że w omawianym okresie Grupa odnotowała niższe poziomy prawie wszystkich wskaźników rentowności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co było spowodowane głównie wzrostem konkurencyjności cenowej produktów menniczych, a w szczególności złotych produktów inwestycyjnych.

"Ponadto pierwsze półrocze roku poprzedniego charakteryzowało się nadzwyczajnym poziomem sprzedaży złotych produktów inwestycyjnych spowodowanym głównie wybuchem wojny w Ukrainie. Znacznie zwiększona sprzedaż złota w analogicznym okresie roku 2022 przekładała się na osiągnięcie efektu skali w zakresie rozłożenia podobnego poziomu kosztów stałych na większy wolumen sprzedaży, a zatem wyższej rentowności sprzedaży w stosunku do I półrocza 2023, które charakteryzowało się z kolei umiarkowanym poziomem przychodów w zakresie złotych produktów inwestycyjnych. Wskaźnik rentowności zysku netto ukształtował się natomiast na wyższym poziomie" - przekazano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 21,78 mln zł wobec 39,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)