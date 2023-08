BNP Paribas Bank Polska odnotował 459,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 257,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 239,71 mln zł wobec 1 149,43 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 307,94 mln zł wobec 294,94 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 150,56 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 151,52 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2023 r. bank miał 947,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 535,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto w I półr. br. z wyłączeniem wpływu wakacji kredytowych to 929,81 mln zł wobec 535,41 mln zł zysku rok wcześniej, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł w I półroczu 2023 r. 16% i był o 6,4 pkt proc. wyższy niż w I półroczu 2022 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 1,3% i wzrosła w porównaniu z I półroczem 2022 r. o 0,5 pkt proc. Na poprawę wskaźników zwrotu wpłynął przede wszystkim wzrost wyniku z działalności bankowej (wyższy wynik odsetkowy, z działalności handlowej oraz prowizyjny) przy jednoczesnym spadku kosztów regulacyjnych (BFG i SOBK). Było to możliwe pomimo wyższego negatywnego wpływu rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi walutowych kredytów mieszkaniowych" - czytamy w sprawozdaniu.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy obliczony z wyeliminowaniem wpływu wakacji kredytowych (znormalizowany) wyniósłby w I półroczu 2023 r. 15,4% i byłby o 5,8 pkt proc. wyższy w porównaniu wskaźnika dla I półrocza 2022 r. (9,6%). W przypadku stopy zwrotu z aktywów (ROA) wskaźnik wyniósłby 1,2% tj. byłby o 0,4 pkt proc. wyższy niż w I półroczu 2022 r., podano także.

"Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 42,5% (poziom o 11,1 pkt proc. niższy w porównaniu z I półroczem 2022 r. w rezultacie wspomnianego spadku kosztów regulacyjnych przy jednoczesnej poprawie poziomu wyniku z działalności bankowej). Wskaźnik obliczony bez wpływu kosztów BFG, SOBK oraz wpływu wakacji kredytowych wyniósłby 39,3%, tj. byłby o 3,1 pkt proc. niższy niż w I półroczu 2022 r." - napisano dalej.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 3,3% i była o 0,1 pkt proc. wyższa od poziomu obliczonego dla I półrocza 2022 r.

"Na koniec czerwca 2023 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 91 502 743 tys. zł i spadły o 1 617 228 tys. zł, tj. o 1,7% w porównaniu do końca 2022 r." - czytamy też w sprawozdaniu.

Wskaźnik udziału ekspozycji zakwalifikowanych do Fazy 3 w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,1% na koniec czerwca 2023 r. i spadł w porównaniu do końca 2022 r. o 0,2 pkt proc. Pokrycie odpisami ekspozycji w Fazie 3 na koniec czerwca 2023 r. wyniosło 60,5% i spadło o 0,9 pkt proc. w porównaniu do końca 2022 r., wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 932,08 mln zł wobec 508,62 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 151,5 mld zł na koniec 2022 r.

