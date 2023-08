Benefit Systems liczy, że II połowa 2023 r. będzie lepsza od pierwszej pod względem wyników finansowych i pozwoli na zamknięcie roku z minimum 45-proc. wzrostem przychodów r/r i rekordową rentownością EBIT 17-18%, poinformował członek zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse Bartosz Józefiak.

"W II połowie roku oczekujemy utrzymania typowej sezonowości wynikowej naszego biznesu, a to oznaczałoby, że II półrocze ma szansę być lepsze pod tym względem od pierwszego. Dlatego szacujemy, że pełnoroczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży mogą wzrosnąć o co najmniej 45% w stosunku do roku 2022 r. za cały bieżący rok" - powiedział Józefiak podczas telekonferencji prasowej.

"Przy obserwowanych trendach, rentowność EBIT w tym roku powinna być zdecydowanie wyższa niż w latach ubiegłych i ma szansę po raz pierwszy w historii osiągnąć 17-18% na przestrzeni całego roku" - dodał.

Reklama

Spółka podtrzymała cele na cały 2023 r., które obejmują:

wzrost liczby kart o 180-200 tys. w Polsce, o 90-100 tys. za granicą,

wzrost ARPU w Polsce +13-15%,

wysokie kilka procent marży EBIT w Fitnessie w Polsce,

średni wzrost wolumenów za granicą ok. 30% r/r; wzrost ARPU ok. 15%.

Reklama

Ponadto na II poł. br. spółka planuje otwarcia 3 klubów w Polsce i 6 na rynkach zagranicznych oraz capex na rozwój organiczny na poziomie 110-130 mln zł.

"Nie planujemy już żadnych płatności za zrealizowane w przeszłości projekty M&A. Natomiast cały czas pozostajemy aktywni w tym obszarze, jak pojawią się dobre okazje inwestycyjne, to będziemy starali się skorzystać" - dodał członek zarządu.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)