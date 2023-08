Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi łącznie 1 458 mln zł, podała spółka. ZUE oczekuje na podpisanie 2 nowych kontraktów budowlanych na łączną kwotę ok. 861,5 mln zł netto.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania portfel zamówień Grupy ZUE wynosi łącznie 1 458 mln zł, w tym zakontraktowane roboty budowlano montażowe ZUE i Energopol to wartość 1 436 mln zł netto. Portfel przyjętych przez Railway gft zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 15,5 mln zł netto" - czytamy w raporcie półrocznym.

Wartość podpisanych nowych umów na roboty budowlane przez ZUE do zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wynosi ok. 19,8 mln zł, a Energopol ok. 65 mln zł, podano także.

Reklama

"Dodatkowo na dzień publikacji niniejszego raportu ZUE ma złożoną i wybraną przez PKP PLK S.A. ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto, oraz złożoną i wybraną przez zamawiającego ofertę na rynku miejskim dotyczącą modernizacji linii tramwajowej w Krakowie o wartości netto 76,5 mln zł" - czytamy dalej.

Spółki Grupy aktywnie biorą udział w kolejnych przetargach, podkreślono także.

Reklama

"Spółka oczekuje na podpisanie 2 nowych kontraktów budowlanych na łączną kwotę ok. 861,5 mln zł netto" - napisano dalej.

Spółka w 2023 roku rozpoczęła prace budowlane na pozyskanych w 2022 roku kontraktach kolejowych w Rumunii.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 921,42 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)