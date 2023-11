ZUE odnotowało 5,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,25 mln zł wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,95 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 256,04 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 900,66 mln zł w porównaniu z 629,27 mln zł rok wcześniej.

Marża brutto na sprzedaży w I-III kw. br. na poziomie skonsolidowanym wyniosła 3,3%, na poziomie jednostkowym 3%, podano w raporcie.

Reklama

"W ciągu ostatniego roku nastąpiły dwie zmiany w strukturze Grupy ZUE. W listopadzie 2022 roku spółka nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce drogowej Energopol. Następnie w sierpniu 2023 roku sprzedała całość udziałów w spółce projektowej BPK Poznań. Powyższe działania skupiły ekspozycję Grupy na działalności budowlanej i handlowej oraz wzmocniły i rozszerzyły zakres oferowanych usług budowlanych (drogownictwo)" - wskazano w raporcie.

Spółka w 2023 roku rozpoczęła prace budowlane na pozyskanych w 2022 roku kontraktach kolejowych w Rumunii oraz realizuje pierwsze pozyskane zlecenie budowlane na Łotwie.

"Grupa w okresie sprawozdawczym realizowała usługi na terytorium Polski i za granicą. W przychodach z tytułu umów o budowę została uwzględniona kwota 51 335 tys. zł dotycząca kontraktów realizowanych na terenie Rumunii oraz 910 tys. zł na terenie Łotwy. Grupa osiągnęła również przychody ze świadczenia usług do Łotwy w kwocie 266 tys. zł i do Słowacji w kwocie 94 tys. zł oraz przychody ze sprzedaży materiałów do Niemiec i Czech w kwocie 364 tys. zł" - czytamy dalej.

"Dotychczasowa część roku jest udana dla Grupy ZUE. Widać to m.in. po dynamicznie rosnących przychodach, które rok do roku zwiększyły się o 43%. Dzięki temu wypracowaliśmy najwyższą sprzedaż w naszej historii po trzech kwartałach roku. [...] Po reorganizacji w strukturach, rośnie dywersyfikacja Grupy. Dobrze pokazuje to przejęta rok temu drogowa spółka z Grupy ZUE - Energopol, która w tym roku zawarła kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto. Po wielu latach działalności wiemy, że poza twardymi kompetencjami, które posiadamy, liczy się także elastyczność i poszukiwanie rynkowych szans. Od początku wierzyliśmy w biznesowy sens przejęcia Energopolu i niezwykle cieszy nas sprawne pozyskiwanie nowych umów przez tę spółkę działającą na rynku lokalnego budownictwa drogowego. Po roku obecności Energopolu w strukturach Grupy utwierdziliśmy się w przekonaniu, że przejęcie było trafną decyzję. Dywersyfikacja w przypadku Grupy ZUE nie polega jedynie na rozszerzaniu oferty, ale także na poszukiwaniu nowych rynków. Dlatego warto przypomnieć o naszej działalności zagranicznej, przede wszystkim w Rumunii. Wspólnie z naszym partnerem obecnie realizujemy w Rumunii umowy o wartości blisko miliarda złotych, z czego połowa przypada na ZUE. W przychodach za trzy kwartały widoczne są już także pierwsze efekty tego projektu" - skomentował prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 11,05 mln zł wobec 8,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 921,42 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)