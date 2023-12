Tramwaje Warszawskie wybrały ofertę złożoną przez konsorcjum w składzie: ZUE (lider, udział: 50%) i FABE Polska jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: "Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką", podało ZUE. Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty to 294,8 mln zł (brutto: 362,6 mln zł. Termin realizacji zadania: 26 miesięcy.