Pharmena odnotowała 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Pharmena zapowiada rozpoczęcie sprzedaży suplementów diety z innowacyjną cząsteczką 1-MNA na rynku USA na przełomie III i IV kwartału br.

Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 2,2 mln zł wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 0,17 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 0,16 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu br. Grupa Pharmena skupiła się na działaniach mających na celu rozpoczęcie sprzedaży suplementów diety za oceanem, prezentacji kandydata na innowacyjny lek 1-MNA, kontynuowaniu rozwoju sprzedaży dermokosmetyków oraz przeprowadzeniu procesu sprzedaży tego segmentu do inwestora branżowego. Pod koniec czerwca br. Pharmena sprzedała segment dermokosmetyczny za 41,7 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa zaraportowała 2,63 mln zł straty z działalności kontynuowanej (bez uwzględnienia segmentu dermokosmetycznego). Uwzględniając sprzedaną część derokosmetyczną, Pharmena miała w pierwszym półroczu br. 9,62 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 717 tys. zł straty netto" - czytamy dalej.

Po sprzedaży działalności dermokosmetycznej spółka koncentruje swoją działalność m.in. w zakresie sprzedaży suplementów diety. Cząsteczka 1-MNA jest już zarejestrowana jako nowy składnik żywności. 1-MNA to endogenna substancja pochodzenia witaminowego, fizjologicznie obecna w organizmie człowieka, posiada właściwości przeciwzapalne i opóźniające proces starzenia.

"Jesteśmy już w bardzo zaawansowanym etapie zrealizowania pierwszej sprzedaży naszych suplementów diety z cząsteczką 1-MNA na rynku amerykańskim. Wszystko idzie zgodnie z planem i już na przełomie września i października tego roku nasze produkty trafią do sprzedaży dla klientów. Rynek ten jest bardzo chłonny na tego typu produkty. Klienci szukają suplementów pozytywnie wpływających na spowalnianie procesu starzenia. Amerykanie są świadomi i bardzo dbają o utrzymanie dobrej kondycji, co przekłada się na ich zainteresowanie dobrą suplementacją organizmu. Perspektywy dla rynku suplementów diety w obszarze anti-aging w USA, jak i rynku globalnego są bardzo obiecujące" - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

Cząsteczka 1-MNA hamuje działanie enzymu N-metylotransferazy nikotynamidowej wykorzystywanego do syntezy NAD+. W efekcie optymalizuje poziom NAD+, koenzymu występującego w licznych komórkach i biorącego udziału w szeregu ważnych procesach zachodzących w organizmie. Odpowiedni poziom NAD+ jest korzystny dla poprawnego funkcjonowania komórek. Komórki człowieka, by funkcjonować, wykorzystują NAD. Poziom NAD spada wraz z wiekiem. Proces ten jest szczególnie zauważalny po trzydziestym roku życia. Cząsteczka 1-MNA jest nowym podejściem do tego procesu.

Pod koniec 2022 r. Pharmena podpisała umowę z firmą Longevity Lunch Lab, dystrybutorem ze Stanów Zjednoczonych. Amerykański dystrybutor posiada na wyłączność prawo do sprzedaży innowacyjnych suplementów diety Pharmeny na rynkach USA, Kanady i Meksyku. Umowę zawarto na okres trzech lat z możliwością przedłużenia, przypomniano.

Spółka dokonała także rejestracji potrzebnych do sprzedaży suplementów z 1-MNA w Europie. W Polsce Pharmena udostępnia produkt w kanale e-commerce. Firma planuje również zwiększenie dostępności produktów w Europie za pośrednictwem platform e-commerce.

Pod koniec okresu objętego raportem półrocznym Pharmena sprzedała Laboratorio Genove, międzynarodowej firmie dermatologicznej, swoją działalność dermokosmetyczną za 41,7 mln zł. Działalność dermokosmetyczną stanowiły trzy linie produktowe wchodzące w skład segmentu Hair Care, Face Care oraz Body Care.

"Środki z transakcji sprzedaży segmentu dermokosmetycznego mają zostać przeznaczone na rozwój biznesu suplementów diety, dalszą prezentację potencjalnego kandydata na innowacyjny lek 1-MNA oraz rozpoczęcie prac nad innymi projektami w oparciu o substancję czynną 1-MNA. Badania Pharmeny oraz niezależnych zespołów naukowych wskazują na wyraźny potencjał cząsteczki m.in. w aspekcie przeciwzapalnym i przeciwzwłóknieniowym" - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka zamierza również spłacić posiadane zobowiązania, a po oszacowaniu budżetów planowanych projektów w oparciu o 1-MNA zarząd Pharmeny podejmie decyzję dot. rekomendacji wypłaty akcjonariuszom części zysku z transakcji, zapowiedziano także.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)