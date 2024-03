Zwyczajne walne zgromadzenie Pharmeny zwołane na 3 kwietnia br. zdecyduje o przeznaczeniu części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 9,47 mln zł, na które składają się zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy w wysokości 8,41 mln zł i na kapitał rezerwowy w wysokości 1,06 mln zł, na wypłatę dywidendy, wynika z projektów uchwał.

Przewidują one, że dywidenda na 1 akcję wyniesie 0,85 zł; dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 kwietnia 2024 r., a termin wypłaty dywidendy to 24 kwietnia.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)