"Na koniec czerwca 2023 roku przeważającą ekspozycję portfela zamówień grupy kapitałowej Mirbud stanowiły [...] kontrakty budownictwa drogowego realizowane głównie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ogółem wartość portfela wyniosła 4,81 mld zł netto, z czego aż 3,59 mld zł (76%) to kontrakty infrastruktury drogowej do realizacji do 2026 roku, natomiast 1,25 mld zł to wartość zakontraktowanych robót budownictwa kubaturowego (24%)" - czytamy w raporcie półrocznym.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 3 319 mln zł skonsolidowanych przychodów.

