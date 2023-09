Atal odnotował 144,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 185,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 166,76 mln zł wobec 208,43 mln zł zysku rok wcześniej.

"Od wiosny bieżącego roku widzimy wyraźny wzrost zainteresowania naszą ofertą. Kontraktacja w ujęciu miesięcznym znajduje się na satysfakcjonującym poziomie. Widzimy perspektywy dalszego wzrostu sprzedaży, biorąc m.in. pod uwagę rządowy program BK2% oraz uruchamianie kolejnych inwestycji oraz wprowadzanie ich do naszej oferty. Około 3000 mieszkań z portfolio Atal spełnia kryteria rządowego programu, są one równomiernie rozłożone na wszystkie rynki, w których działa nasza grupa. W kolejnych miesiącach planujemy dalej rozbudowywać banki ziemi oraz liczbę projektów deweloperskich" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 537,81 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 875,88 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2023 Grupa Atal zakontraktowała 1 142 mieszkania. W II kwartale br. było to 740 mieszkań. W II kw. 2022 kontraktacja wyniosła 582 lokale. Od początku marca br. grupa odnotowała zauważalny wzrost zainteresowania ofertą, który przekłada się na liczbę podpisywanych umów deweloperskich i przedwstępnych. W I półroczu br. Atal przekazał 959 lokali mieszkalnych i usługowych. W II połowie roku liczba wydań powinna być wyższa, zapowiedziała spółka.

Reklama

W 2023 roku grupa planuje wprowadzić do sprzedaży ok. 20 projektów deweloperskich. Ponadto grupa posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach. Według wstępnych założeń, na dotychczas posiadanych gruntach, spółka będzie mogła zrealizować i przekazać w latach 2023-2028 ok. 81 przedsięwzięć na prawie 1,2 mln m2 PUM. Tylko w zeszłym roku Grupa Atal nabyła nowe grunty pod inwestycje za 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. m2, podano również.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2022 r. sprzedała 2 091 lokali.

(ISBnews)