Bioceltix odnotował 6,4 mln zł straty netto w I poł. 2023 r. wobec 3,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 6,39 mln zł wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka w I poł. br. nie zanotowała przychodów ze sprzedaży.

Reklama

"W ciągu ostatniego półrocza projekty, które realizujemy w Bioceltix, mocno poszły do przodu. Niedawne zakończenie pierwszego pełnowymiarowego badania klinicznego było jednym z najważniejszych wydarzeń w całej historii istnienia naszej spółki. Czekamy na ostateczne analizy statystyczne, ale już wstępne dane pozwalają wierzyć, że nasz produkt ma szansę zostać pierwszym na świecie lekiem weterynaryjnym zawierającym psie komórki macierzyste. Nasza pozycja w rozmowach z partnerami branżowymi jest silna jak nigdy wcześniej. Stoimy przed ogromną szansą zbudowania relacji biznesowych, które zapewnią nam status niekwestionowanego, światowego lidera w wykorzystaniu komórek macierzystych w leczeniu naszych czworonożnych pupili. Tymczasem z niemałą nadzieją czekamy na rozstrzygnięcie konkursu FENG. Uzyskanie tej dotacji zapewniłoby komfortowe warunki dla rozwoju naszej spółki w bardzo długim terminie" - powiedział członek zarządu Paweł Wielgus, cytowany w komunikacie.

"Nasze plany na kolejne miesiące są bardzo bogate. Oprócz zakończania prac nad raportem końcowym z badania klinicznego na zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, czeka nas jeszcze szereg zadań niezbędnych do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu tego produktu leczniczego. Prowadzimy intensywne prace dotyczące wszystkich pozostałych elementów dokumentacji, którą następnie złożymy do Europejskiej Agencji Leków. Bez zakłóceń i w bardzo dobrym tempie prowadzimy również wieloośrodkowe badanie kliniczne naszego produktu na zapalenie stawów u koni. Na chwilę obecną do badania klinicznego, w którym pierwsze podanie produktu miało miejsce w maju, została włączona około połowa pacjentów. W projekcie atopowym właściwe, wieloośrodkowe badanie kliniczne też niedługo startuje i już planujemy podanie tego leku pierwszemu pacjentowi zaraz po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. Po złożeniu wniosków do regulatorów w poszczególnych krajach tempo tego procesu już nie zależy od nas, ale widzimy szansę, żeby pierwsze podania zrobić jeszcze w październiku" - dodał prezes i współzałożyciel Łukasz Bzdzion.

Spółka podała też, że dzięki emisji akcji przeprowadzonej na wiosnę br. stan gotówki na koniec czerwca wyniósł 16,7 mln zł. Cele emisji zakładały kontynuowanie rozwoju projektów opartych o immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. W I poł. br. spółka prowadziła badania kliniczne i inne działania projektowe dla trzech kandydatów na leki, które będą stosowne w leczeniu: zmian zwyrodnieniowych stawów u psów (BCX-CM-J), atopowego zapalenia skóry u psów (BCX-CM-AD) i zapalenia stawów u koni (BCX-EM).

Koszty działalności spółki w I poł. 2023 r. wyniosły 6,7 mln zł, z czego znaczącą część stanowiły wydatki związane z badaniami produktów leczniczych prowadzonymi w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą, podano także.

Spółka przypomniała, że w maju opublikowała wyniki pilotażowego badania klinicznego produktu na atopowe zapalenie skóry u psów potwierdzające jego wysoki profil skuteczności i bezpieczeństwa. Obecnie spółka prowadzi prace przygotowawcze niezbędne do uruchomienia właściwego badania klinicznego i jednocześnie ubiega się o dofinansowanie kompletnej ścieżki rozwoju dla produktu atopowego w konkursie organizowanym przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) w ramach FENG (Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki).

W ostatnim czasie spółka zakończyła też badanie kliniczne najbardziej zaawansowanego z portfolio produktu BCX-CM-J na zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów. Wstępne dane opublikowane w lipcu wskazują na wysoką skuteczność terapii unikalnego produktu leczniczego opartego o mezenchymalne komórki macierzyste, zakończono w informacji.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. W listopadzie 2021 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, zaś we wrześniu 2022 r. - na rynku głównym GPW.

(ISBnews)