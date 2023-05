Bioceltix odnotował 2,63 mln zł straty netto w I kw. 2023 r. wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 2,59 mln zł wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Spółka w I kw. nie zanotowała przychodów ze sprzedaży.

"Dzięki obiecującym i dobrze rokującym wynikom analizy pośredniej w badaniu klinicznym naszego produktu na zapalenie stawów u psów, podjęliśmy decyzję o wcześniejszym zakończeniu tego badania. Obserwacja ostatnich pacjentów przeprowadzona zostanie na początku czerwca. Liczymy na to, że tuż po zakończeniu badania szybko i sprawnie będziemy w stanie przygotować wszystkie wyniki, a po zgromadzeniu pozostałych niezbędnych informacji złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu naszego pierwszego produktu leczniczego. Bez wątpienia będzie to bardzo ważny moment w rozwoju naszej spółki, stanowiący swego rodzaju ukoronowanie naszej dotychczasowej pracy" - czytamy w liście zarządu.

"Kończąc nie możemy nie wspomnieć o bardzo dużym sukcesie, jakim była największa w historii naszej spółki emisja akcji. To bardzo ważne, bo wszystkie nasze projekty są już na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Solidna pozycja gotówkowa pozwala nam na realizację wszystkich planów bez zakłóceń. Coraz większe zainteresowanie ze strony instytucji finansowych, jak również bardzo duży popyt na nasze akcje potwierdzają, że nasza wizja i strategia rozwoju spotykają się z państwa nieustającą akceptacją i zaufaniem, za co bardzo dziękujemy" - dodano.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. W listopadzie 2021 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, zaś we wrześniu 2022 r. - na rynku głównym GPW.

(ISBnews)