Przychody Grupy Pepco wyniosły 4 824 mln euro w całym roku obrotowym 2022/2023 (zakończonym 30 września 2023), tj. wzrosły o 17,7 proc. r/r do 5 649 mln euro, przy założeniu stałego kursu walutowego, podała spółka. Pepco przewiduje, że całoroczny bazowy wynik EBITDA (MSSF 16) wyniesie ok. 750 mln euro (wobec 731 mln euro w roku obrotowym 2022).

"Rekordowe przychody Grupy w całym roku obrotowym wyniosły 5 649 mln euro, co oznacza wzrost o 17,7% przy założeniu stałych kursów walutowych, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży Pepco o 24,8% i Poundland Group o 8,4%" - czytamy w komunikacie.

"Przychody Grupy w IV kwartale wyniosły 1 441 mln euro, co oznacza wzrost o 12,5% rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym wzrost sprzedaży Pepco to 12,6%, a Poundland Group 12,4%" - czytamy dalej.

Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) nie zmieniły się w IV kwartale i wzrosły o 6% w całym roku obrotowym, podano także.

"Przychody Pepco w ujęciu LFL spadły o 2,4% w IV kwartale z uwagi na raportowaną wcześniej trudną sytuację dla handlu, spadek przychodów nastąpił sierpniu i pogłębił się we wrześniu. W pełnym roku obrotowym, przychody LFL wzrosły o 6,3%. Wyniki Grupy Poundland w warunkach porównywalnych wzrosły o 4,1% w IV kwartale oraz o 5,6% w całym roku obrotowym" - napisano dalej.

"Wyniki Grupy w minionym roku były mieszane z uwagi na trudne otoczenie rynkowe. Otworzyliśmy rekordową liczbę nowych sklepów i osiągnęliśmy silny dwucyfrowy wzrost przychodów, co przełożyło się na rekordowe przychody całej Grupy. Zwiększymy zyski rok do roku i osiągniemy najwyższy w historii wynik EBITDA na poziomie ok. 750 mln euro" - skomentował przewodniczący wykonawczy (executive chair) Grupy Pepco Andy Bond, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale Grupa otworzyła netto rekordową liczbę sklepów (343), a w całym roku obrotowym ich liczba wyniosła łącznie 668.

"Grupa w całym roku obrotowym otworzyła rekordową liczbę 668 nowych sklepów netto, znacząco powyżej minimalnego celu przynajmniej wynoszącego 550 placówek. Ogółem Grupa otworzyła 343 nowe sklepy w IV kwartale, co samo w sobie stanowi kwartalny rekord. Oczekujemy, że pełne korzyści wynikające z nowych otwarć będą widoczne w ciągu nadchodzących 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Pepco odnotowało 281 nowych sklepów netto uruchomionych w IV kwartale. Pepco weszło na kolejny, 19. rynek, otwierając we wrześniu 9 nowych sklepów w Bośni i Hercegowinie. W Portugalii, gdzie Grupa rozpoczęła działalność latem tego roku, działa już 14 sklepów.

Grupa Poundland odnotowała uruchomienie 62 nowych sklepów netto w IV kwartale, co w dużej mierze jest efektem rozwoju Dealz Poland, który otworzył 48 nowych placówek w Polsce. Dealz na koniec IV kw. miał łącznie 283 sklepy, wymieniono w materiale.

"We wrześniu Poundland porozumiał się w sprawie przejęcia umów najmu do 71 sklepów firmy Wilko w Wlk. Brytanii. Dotychczas pod marką Poundland uruchomiono już 20 sklepów z tej liczby i spodziewamy się kolejnych otwarć w nadchodzących tygodniach. Placówki te będą działały w trakcie IV kwartału roku kalendarzowego 2023, istotnego z punktu widzenia handlu. Nowe sklepy będą oferowały najnowsze kolekcje odzieży marki Pepco, jak również szeroki przekrój towarów ogólnego przeznaczenia oraz FMCG, z których sieć Poundland jest znana" - czytamy dalej.

"Grupa utrzymuje solidny bilans z silnymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej i dostępem do ponad 400 mln euro płynności (z gotówki i kredytów). Ta baza, wraz z silnym kapitałem marki i udziałami w naszym głównym rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz sprawdzonym, rentownym modelem sklepów, daje nam stałą pewność w budowaniu wiodącego europejskiego sprzedawcy dyskontowego" - podsumowano.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Grupa Pepco ma obecnie ok. 4 300 sklepów w 21 krajach, zatrudniając ok. 43 000 osób. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)