Nakłady inwestycyjne Grupy Orlen osiągnęły rekordowy poziom 20,4 mld zł w okresie I-III kw. 2023 r., podał koncern. W samym III kw. 2023 r. capex wyniósł 7,9 mld zł.

"Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 20 miliardów złotych. To rekordowa kwota, która do końca czwartego kwartału jeszcze znacząco się zwiększy. Inwestujemy, bo to umacnia naszą globalną pozycję i atrakcyjność w budowaniu partnerstw biznesowych, zwłaszcza w obszarach energetyki i wydobycia. A to z kolei wzmacnia wartość koncernu dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W ciągu 9 miesięcy 2023 r. Grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje: 4,3 mld zł w segmencie rafinerii, 4 mld zł w segmencie petrochemii, 3,9 mld zł w segmencie energetyki, 1,3 mld zł w segmencie detalu, 4 mld zł w segmencie wydobycia oraz 2,7 mld zł w segmencie gazu, wymieniono w prezentacji wynikowej koncernu.

"Główne projekty rozwojowe w 2023 r.

Rafineria

Budowa instalacji Hydrokrakingu - Litwa

Budowa instalacji Bioetanolu 2 Gen. - Orlen Południe

Budowa instalacji Visbreakingu - Płock

Budowa instalacji HVO - Płock

Budowa instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego - Gdańsk

Budowa morskiego terminala przeładunkowego produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle - Gdańsk

Petrochemia

Rozbudowa zdolności produkcyjnych olefin - Płock

Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów - Anwil

Energetyka

Modernizacja aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców - Grupa Energa

Budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz

Budowa farm fotowoltaicznych

Projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Detal

Rozwój sieci stacji paliw oraz sprzedaży pozapaliwowej

Rozwój sieci paliw alternatywnych

Automaty paczkowe

Wydobycie

Projekty PGNiG Upstream Norway i Lotos Norge

Projekty Orlen Upstream w Polsce i Kanadzie

Gaz

Budowa i modernizacja przyłączy odbiorców do sieci - PSG" - wymieniono w prezentacji.

Planowany capex Grupy Orlen w całym 2023 r. to 36,2 mld zł, w tym 26,2 mld zł na rozwój i 10 mld zł na utrzymanie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

