PKN Orlen oczekuje, że cena ropy Brent i cena gazu ziemnego znacząco spadną w 2023 r.

"Ropa Brent - w 2023 r. oczekujemy spadku cen ropy (r/r) do poziomu ok. 80 USD/bbl. Obecnie obserwujemy zwiększoną zmienność notowań surowca ze względu na ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, co mogłoby doprowadzić do przejściowego wzrostu cen ponad 90 USD/bb" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Cena ropy Brent

W IV kw. br. - według stanu na 20 października - cena ropy Brent wynosiła 92 USD/ bbl wobec 87 USD/ bbl w III kw. br. i 89 USD/bbl w IV kw. 2022 r., podano w prezentacji.

Cena gazu ziemnego

"Gaz ziemny - w 2023 r. oczekujemy spadku cen gazu (r/r) do poziomu ok. 200 zł/MWh. Skokowo wzrósł wolumen importu LNG do Europy, przez co europejski rynek gazu stał się w większym stopniu rynkiem globalnym i jest obecnie bardziej uzależniony od zachowania się czynników zewnętrznych, w tym m.in. pogodowych" - czytamy dalej.

Według stanu na 20 października, cena gazu ziemnego TTF month-ahead wynosiła 207 zł/MWh wobec 152 zł/MWh w III kw. br., zaś cena gazu ziemnego TGEgasDA - odpowiednio: 195 zł/MWh wobec 169 zł/MWh, podano też w prezentacji.

Cena energii elektrycznej

"Energia elektryczna - w 2023 r. oczekujemy spadku cen energii elektrycznej (r/r) do poziomu ok. 500 zł/MWh" - napisano także.

Cena energii elektrycznej TGeBase wynosiła 397 zł/MWh według stanu na 20 października wobec 504 zł/MWh w III kw. 2023 r.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

