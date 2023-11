Grupa Polsat Plus odnotowała 120,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 236,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 510,9 mln zł wobec 500,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 994,8 mln zł wobec 953 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 774,7 mln zł wobec 839,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 455,7 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 3 270,9 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Polsat Plus, wsparte konsolidacją wyników Grupy PAK-PCE, wzrosły w III kwartale br. rok do roku o 5,6% do blisko 3,5 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA wyniósł 775 mln zł. Skorygowane wolne przepływy pieniężne w okresie 12 mies. były na poziomie ok. 480 mln zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniósł 3,4x (dług netto/EBITDA LTM, z wyłączaniem finansowania projektowego)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Jest to pierwszy kwartał, kiedy konsolidujemy wyniki Grupy PAK-PCE, i już widzimy pozytywny wpływ nowego segmentu zielonej energii, którego udział w skonsolidowanych przychodach Grupy wyniósł 296 mln zł. Rosły też przychody w segmencie mediowym, głównie dzięki rosnącym przychodom z reklamy i sponsoringu. Naszym priorytetem jest skuteczne zarządzenie finansami, tak aby szybko i efektywnie realizować inwestycje zaplanowane w ramach Strategii 2023+. Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną emisję obligacji powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju o wartości 820 mln zł, a w sumie mamy w obrocie zielone obligacje o łącznej wartości 3,5 mld zł" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w materiale.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 178 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 740,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 944,8 mln zł w porównaniu z 9 485,7 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2 554,5 mln zł wobec 2 612,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 2 334,4 mln zł wobec 2 533,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 769,9 mln zł wobec 1 207,3 mln zł zysku rok wcześniej.

W segmencie usług B2C i B2B łącznie Grupa Polsat Plus dostarcza ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a blisko 2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay. Przychód od klienta kontraktowego wzrósł rok do roku o 2,2 zł (3,1%) do 73,5 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 7,5% w skali roku. ARPU usług przedpłaconych w III kwartale br. utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie 17,9 zł, podkreśliła spółka.

"Mamy wysoką bazę klientów multiplay pomimo niekorzystnych warunków rynkowych. Z naszych ofert multiplay korzysta blisko 2,5 mln abonentów, czyli 42% wszystkich naszych klientów. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii multiplay i popularyzacji 5G ARPU w segmentach klientów kontraktowych i B2B rośnie, a wskaźnik odejść klientów utrzymuje się na niskim poziomie 7,5%. Z kolei partnerstwo z Google pozwoli nam zaoferować - przede wszystkim za pośrednictwem wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań chmurowych spółek Netia i Oktawave - rozwiązania bazujące na Google Cloud, zwłaszcza klientom biznesowym naszej Grupy" - skomentował wiceprezes ds. strategii Maciej Stec.

Grupa Polsat Plus obsługuje blisko 70 tys. klientów B2B. Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie usług komunikacyjnych i teleinformatycznych średni przychód od tych klientów wzrósł rok do roku o 2,2% do blisko 1,5 tys. zł miesięcznie, podano także.

W segmencie mediowym łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat w III kwartale br. wyniosła 22,2% - 7,2% kanału głównego Polsat i 15% kanałów tematycznych, a w okresie 9 miesięcy - 22%, w tym 7,7% kanału głównego Polsat i 14,3% kanałów tematycznych.

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu w III kwartale br. wzrosły o 4,7% do 288 mln zł, a udział w rynku reklamy TV wyniósł 29%. W ciągu 9 miesięcy przychody zwiększyły się o 4,4% do 917 mln zł, a udział w rynku reklamy TV i sponsoringu osiągnął poziom 28,6%, czytamy także.

Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało co miesiąc średnio 20,5 mln użytkowników, którzy generowali niemal 2 mld odsłon stron.

"Wyniki oglądalności naszych kanałów zarówno w III kwartale, jak i okresie 9 miesięcy były zgodne z naszą strategią, a przychody z reklamy TV rosły w obydwu okresach w średnim jednocyfrowym tempie, w wyniku czego zanotowaliśmy wysoki udział w rynku reklamy TV. Wraz z zakupem 3 stacji 4FUN poszerzyliśmy portfolio kanałów TV do 42. Dzięki rozwojowi Interia.pl i dołączeniu do naszej Grupy portalu naEKRANIE.pl kontynuujemy budowę naszej wiodącej pozycji na rynku wydawców internetowych" - powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski.

W segmencie zielonej energii Grupa Polsat Plus dynamicznie realizuje inicjatywy związane z produkcją czystej energii i budową pełnego łańcucha gospodarki wodorowej, podkreślono.

W połowie III kwartału produkcję energii rozpoczęły farmy wiatrowe w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim. Zakończyła się rozbudowa farmy słonecznej w Brudzewie, która ma teraz moc 82,4 MWp (wcześniej 70 MWp). W III kwartale zostało wyprodukowanych 191 GWh zielonej energii: 28 GWh ze słońca, pierwsze 6 GWh z wiatru oraz 157 GWh z biomasy. W Warszawie i Rybniku zostały uruchomione pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankowania wodoru dla aut osobowych i autobusów. Kolejne powstają w Gdańsku i Gdyni, a Wrocław i Lublin, to następne dwa miasta na mapie inwestycji realizowanych wspólnie przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK. W Świdniku zakończyła się budowa fabryki autobusów wodorowych Grupy Polsat Plus i ZE PAK. 20 NesoBusów jeszcze w tym roku zostanie dostarczonych do Rybnika, a 10 w przyszłym roku do Gdańska, wymieniono.

"Dynamicznie realizujemy Strategię 2023+ w segmencie zielonej energii. W niecałe dwa lata uruchomiliśmy 27 MW farm wiatrowych w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim. Dobudowaliśmy kolejne 12,4 MWp do farmy fotowoltaicznej w Brudzewie, która ma teraz moc 82,4 MWp. Zainstalowaliśmy już 23 z 33 turbin na farmie w Człuchowie, której moc to 72,6 MW, a uruchomienie planowane jest już w II kwartale 2024 r. Dzisiaj mamy już zainstalowaną łączną moc 215 MW i tylko w III kwartale wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy 191 GWh zielonej energii. Dynamicznie budujemy łańcuch wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze. Zainstalowaliśmy 2,5-megawatowy elektrolizer. W Warszawie i Rybniku uruchomiliśmy pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankownia wodoru. Uruchomiona została także nasza fabryka autobusów wodorowych w Świdniku, która ma możliwość produkcji ok. 100 sztuk rocznie. Jeszcze w tym roku 20 NesoBusów trafi do Rybnika, a kolejnych 10 w przyszłym roku do Gdańska" - podsumował Stec.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)