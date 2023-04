Cyfrowy Polsat odnotował 159,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 337,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 395,2 mln zł wobec 419,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 818,5 mln zł wobec 891,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 429,6 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 3 265 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Polsat Plus w IV kw. 2022 r. wzrosły 5,0% r/r, osiągając poziom 3 430 mln zł. Na poziom całkowitych przychodów wpływ miały w głównej mierze:

- Istotnie wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu przede wszystkim w wyniku większej skłonności klientów do wyboru droższych modeli smartfonów, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń,

- Wzrost przychodów detalicznych dzięki skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice wzrostu ARPU zarówno dla kontraktowych klientów B2C i B2B, jak i dla klientów usług przedpłaconych,

- Wyższe pozostałe przychody ze sprzedaży przede wszystkim dzięki rozpoznaniu przychodów ze sprzedaży i najmu lokali w ramach segmentu nieruchomości (brak analogicznych przychodów w okresie porównawczym)" - czytamy w raporcie.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w IV kw. 2022 r. wzrosły r/r o 2,0% do poziomu 410 mln zł, podczas gdy w tym czasie cały rynek reklamy telewizyjnej zanotował spadek o 0,3%. W efekcie udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do poziomu 28,4%, podano także.

"EBITDA skorygowana Grupy Polsat Plus, z wyłączeniem zysku ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych, wynosząca 819 mln zł, zanotowała spadek r/r o 8,2%, przy marży EBITDA na poziomie 23,9%. Zysk operacyjny Grupy Polsat Plus (EBIT) wyniósł 395 mln zł. Koszty finansowe, netto wzrosły r/r o 227 mln zł głównie na skutek rozpoznania wyższych kosztów obsługi zadłużenia Grupy w następstwie sukcesywnego podwyższania przez NBP stóp procentowych. Zysk netto [ogółem] Grupy spadł o 47,7% r/r do poziomu 175 mln zł głównie pod presją rosnących kosztów operacyjnych i finansowych. Skorygowany FCF po odsetkach za IV kw. 2022 r. wyniósł 146 mln zł (w okresie 12-miesięcznym 768 mln zł, wykazując spadek o 46,7% w stosunku do wyniku uzyskanego w IV kw. 2021). Na uzyskany wynik FCF wpłynęły przede wszystkim: wzrost kosztów odsetkowych, presja 1 EBITDA z pominięciem w IV kw. 2021 jednorazowych kosztów związanych ze sprzedażą NetCo (10,2 mln zł) oraz w IV kw. 2022 r. zysku ze sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej (39,8 mln zł)" - czytamy dalej.

W całym 2022 r. spółka miała 900 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4 408,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 915,3 mln zł w porównaniu z 12 444 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 3 352,1 mln zł wobec 4 019 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody Grupy Polsat Plus wyniosły prawie 13 mld zł, zysk EBITDA - 3,4 mld zł, a zysk netto - 0,9 mld zł" - napisał prezes Mirosław Błaszczyk, cytowany w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2022 r. wyniósł 1 248,6 mln zł wobec 3 605,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

