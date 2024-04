Grupa Polsat Plus odnotowała 130 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co oznacza spadek o 25% r/r, podała spółka. Konsensus rynkowy wynosił 57 mln zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł w ostatnim kwartale 172 mln zł, co oznacza spadek o 56% r/r; konsensus wynosił 222 mln zł zysku, podano w podsumowaniu wyników dla analityków i inwestorów.

Zysk EBITDA sięgnął 677 mln zł, co oznacza spadek o 21% r/r; konsensus wynosił 707 mln zł zysku.

Skorygowany zysk EBITDA (tj. z wykluczeniem zysku/straty ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych (39,8 mln zł w IV kw. 2022 i -0,4 mln zł w IV kw. 2023)) wyniósł 677 mln zł, co oznacza spadek o 17% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 682 mln zł w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 7% r/r; konsensus wynosił 3 673 mln zł.

Spółka podała konsensus rynkowy wyliczony w oparciu o prognozy: BM mBanku, BM BDM, DM BOŚ, DM PKO BP, ERSTE, Ipopema, Trigon, Pekao, Santander, Wood&Co.

W związku z objęciem kontroli na spółką PAK-PCE i jej spółkami zależnymi 3 lipca 2023 r. Grupa rozpoczęła konsolidację wyników Grupy PAK-PCE metodą pełną. W efekcie Grupa rozpoznaje dodatkowe przychody i koszty, w szczególności związane z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej - wskazano w zestawieniu.

"Przychody Grupy Polsat Plus wyniosły 3 682 mln zł (+7,3% r/r). Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy PAK-PCE, przychody Grupy wyniosły 3 348 mln zł (-2,4% r/r). Na poziom przychodów wpływ miały w głównej mierze:

- Rozpoznane przychody ze sprzedaży energii w wysokości 286 mln zł, obejmujące przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji oraz z obrotu, przychody ze sprzedaży energii cieplnej oraz przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży własnej energii elektrycznej wyniosły 79 mln zł, a przychody z obrotu 180 mln zł.

- Niższe przychody hurtowe (-7% r/r) na skutek niższych przychodów interkonektowych związanych z obniżaniem stawek MTR oraz niższych przychodów ze sprzedaży sublicencji telewizyjnych.

- Niższe przychody ze sprzedaży sprzętu (-7% r/r), co wynikało przede wszystkim z wysokiego wolumenu sprzedaży odnotowanego w okresie porównawczym.

- Wyższe pozostałe przychody ze sprzedaży (+45% r/r), głównie w wyniku rozpoznania przychodów ze sprzedaży autobusów wodorowych oraz gazu, w związku z konsolidacją wyników Grupy PAK-PCE" - czytamy w materiale.

W całym 2023 r. spółka miała 278,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 900 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 626,3 mln zł w porównaniu z 12 915,3 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 3 012 mln zł wobec 3 352 mln zł.

"Przychody Grupy Polsat Plus wzrosły, m.in. w wyniku rozwoju segmentu zielonej energii, do 13,6 mld zł, zysk EBITDA wyniósł 3 mld zł, a zysk netto - 300 mln zł. Wyniki te osiągnęliśmy na trudnym pod względem makroekonomicznym rynku. Z sukcesem zakończyliśmy refinansowanie zadłużenia, a także wyemitowaliśmy obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju o wartości ok. 3,9 mld zł, wykorzystując te środki w przeważającej części do efektywnej realizacji założeń Strategii 2023+" - napisał prezes Mirosław Błaszczyk w piśmie dołączonym do raportu rocznego.

Łącznie Grupa świadczy ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji, dodał.

"Blisko 2,5 mln naszych abonentów korzysta z oferty multiplay, osiągając wymierne korzyści finansowe z łączenia usług od Polsatu Box i Plusa. Jako jedyny dostawca usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji oferujemy dostęp do serwisu Disney+ w ofertach pakietowych z naszymi usługami. Klientom biznesowym dostarczamy zaawansowane usługi ICT, w szczególności rozwiązania chmurowe, data center i cyberbezpieczeństwa. Widzom zapewniamy 43 kanały własne, a łączna oglądalność stacji Grupy Telewizji Polsat wyniosła w ubiegłym roku 22%, dzięki czemu mieliśmy silną pozycję na rynku reklamy TV z udziałem blisko 29%. W segmencie mediów online niezmiennie koncentrujemy się na tworzeniu i dostarczaniu wartościowych treści. Grupa Polsat-Interia ma blisko 21 mln unikalnych użytkowników miesięcznie i znajduje się w gronie trzech największych krajowych graczy w obszarze serwisów internetowych" - wymienił też prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 639,6 mln zł wobec 1 248,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjno-energetyczną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

