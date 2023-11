Gamivo odnotowało 1,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,84 mln zł wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,07 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,39 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 11,34 mln zł rok wcześniej.

"Chociaż sytuacja rynkowa nie była tak dobra, jak można było się się spodziewać, biorąc pod uwagę liczbę planowanych premier, opracowana przez nas strategia ciągłego rozwoju, udowodniła że jesteśmy w stanie sobie radzić nawet w niesprzyjających okolicznościach. Pomimo długo wyczekiwanych przez graczy premier, rynek dotknięty recesją i dotkliwą inflacją nie mógł w pełni wykorzystać potencjału oferowanych produkcji. Szeroko występująca niesprzyjająca sytuacja makroekonomiczna powoduje, że klienci ogólnie ograniczają koszty i szukają oszczędności, co odbija się na poziomie wydatków przeznaczonych na hobby. Równoczesne mierzenie się z wzajemną kanibalizacją produktów poprzez ograniczone możliwości zakupowe klientów nie zniechęciło nas do dążenia do zaproponowania klientom popularnych tytułów, tym samym stawiając na maksymalne wykorzystanie ich potencjału sprzedażowego" - powiedział prezes Gamivo Mateusz Śmieżewski, cytowany w komunikacie.

"Przewidujemy procesy zachodzące na rynku i wiemy jak ustalać naszą strategię. Pomimo, że prognozy wzrostu rynku w III kw. 2023 roku były przeszacowane, naszej spółce stale udaje się generować zyski. Podtrzymujemy ten stan od początku istnienia Gamivo i podejmujemy działania, dzięki którym to się nie zmieni. Stale inwestujemy w rozwój naszej platformy i opracowujemy rozwiązania, które, wykorzystując najnowsze technologie, pozwolą nam zapewnić spółce stabilną przyszłość. Warto zaznaczyć, że prowadzone działania R&D wykorzystują wiedzę i umiejętności już zatrudnionych osób, pozwalając na rozwój niewymagający poniesienia dodatkowych kosztów. Nasz pierwszy projekt niezwiązany bezpośrednio z platformą GAMIVO.com planujemy zaprezentować na przełomie IV kw. 2023 i I kw. 2024" - dodał.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33,31 mln zł w porównaniu z 32,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w i-III kw. 2023 r. wyniosła 0,71 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Gamivo to platforma transakcyjna do gier i towarów cyfrowych. Została założona w 2017 roku przez zespół osób z wszechstronnym doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)