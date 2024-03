Gamivo odnotowało 8,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 9,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. W ujęciu skorygowanym zysk netto sięgnął 6,48 mln zł, co oznacza spadek o 9% r/r.

Zysk operacyjny wyniósł 3,78 mln zł wobec 7,81 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk operacyjny to 3,78 mln zł wobec 7,77 mln zł w 2022 r.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 6,15 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,51 mln zł w 2023 r. wobec 44,25 mln zł rok wcześniej.

"Chwilowa stagnacja na rynku gier w minionym roku została zastąpiona jednoczesnym pojawieniem się wyczekiwanych premier. Tak specyficzny kalendarz wydawniczy odbił się szczególnie na IV kwartale. W dodatku, będące wynikiem recesji i rosnącej inflacji ograniczone możliwości zakupowe graczy spowodowały spowolnienie na rynku, które w połączeniu ze skokowym wzrostem kosztu pozyskania klienta stanowiło wyzwanie dla całej branży. Trudna sytuacja rynkowa nie przeszkodziła Gamivo w wypracowaniu solidnych wyników finansowych. W 2023 r. skonsolidowane przychody wyniosły 40,5 mln zł, czyli 8% mniej niż w roku poprzednim, EBITDA wyniosła 6,2 mln zł a skorygowany skonsolidowany zysk netto 6,5 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec roku Gamivo miało na rachunkach 7,5 mln zł gotówki.

"W minionym roku mierzyliśmy się z wymagającym otoczeniem rynkowym, które skutkowało wzmożoną konkurencją o klientów i większym kosztem ich pozyskania. Okres zmian rynkowych wykorzystaliśmy na zmianę naszego modelu biznesowego, który otworzył nas na nowych, potencjalnych międzynarodowych operatorów platformy Gamivo. Dziś możemy skupić się na rozwoju produktowym i technologicznym platformy oraz wysokiej jakości doświadczeń i obsługi klienta, pozostawiając kwestię rozliczeń zewnętrznym partnerom" - powiedział prezes Mateusz Śmieżewski, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale 2023 r. Gamivo przyjęło i wdrożyło nową strategię i model biznesowy. Zmiana sposobu rozliczeń z operatorem platformy i zamknięcie transakcji wiązało się z jednorazowymi kosztami operacyjnymi oraz zbiorczym rozliczeniem kosztów marketingowych.

"Przyjęcie nowej strategii wiązało się z rozliczeniem dodatkowych kosztów w minionym kwartale. Dziś jednak możemy skupić się na kluczowych obszarach naszego biznesu, a od I kwartału 2024 r. powinniśmy znowu generować dodatni wynik operacyjny i netto. Ostatni kwartał 2023 r. był w tym zakresie wyjątkowy i traktujemy go jako koszt implementacji nowego modelu biznesowego i inwestycję w kierunku przyszłego skalowania i rozwijania biznesu" - wyjaśnił członek zarządu Tomasz Lewandowski.

Zgodnie z nową strategią, Gamivo skupia się na dalszym rozwoju posiadanej platformy. Zmiana ta wiązała się również z uproszczeniem struktury firmy i przygotowaniem do możliwości licencjonowania platformy przez nowe podmioty, uodporniając ją na potencjalne lokalne kryzysy czy spowolnienia branży. W ramach nowej strategii spółka koncentruje się na rozwijaniu technologicznym platformy oraz poszerzaniu oferty produktowej, zachowując przy tym własność intelektualną i markę Gamivo.com. Dotychczasowa jednostka obsługująca płatności, maltańska spółka Gamivo.com Limited, została sprzedana do partnera wyspecjalizowanego w obszarze finansowym. Umożliwi to w przyszłości pozyskanie nowych operatorów platformy i wzrost efektywności procesów biznesowych. Pomimo zmian, Gamivo S.A. nadal odpowiada za rozwój technologiczny i marki platformy, przypomniano.

"Cieszymy się, że okres najintensywniejszych zmian mamy już za sobą. Koniec zeszłego roku był dla nas niezwykle wymagający. Niezbędne było zaangażowanie osobowe i finansowe. Jednakże patrzymy na ten proces z optymizmem, szczególnie, że od początku roku znów odnotowujemy stabilne wyniki i możemy koncentrować się na rozwoju biznesu. Dostrzegamy też nowe szanse, które się przed nami otworzyły. Dla dotychczasowych klientów i dostawców nic się nie zmieniło. Z punktu widzenia akcjonariuszy, dziś generujemy przychody z tytułu opłaty licencyjnej, która jest pochodną obrotu na platformie, zamiast jak dotychczas, wprost z obrotu na niej. Mamy niższe przychody, ale również i koszty, czego jeszcze wprost nie widać w wynikach IV kwartału, ponieważ ponieśliśmy dodatkowe wydatki związane z zamknięciem transakcji sprzedaży operatora platformy. Zmiana pozwoliła zoptymalizować procesy biznesowe i skoncentrować się na rozwoju kluczowych wartości dla naszych klientów, a w przyszłości umożliwi nam efektywniejsze skalowanie i wejście na nowe rynki" - powiedział Śmieżewski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 9,31 mln zł wobec 16,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Gamivo to platforma transakcyjna do gier i towarów cyfrowych. Została założona w 2017 roku przez zespół osób z doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r.

