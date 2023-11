PJP Makrum odnotowało 3,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł wobec 12,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,47 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 149,82 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 11,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 312,01 mln zł w porównaniu z 412,73 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,34 mln zł wobec 24,12 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W okresie I-III kw. br. spółka wykazała stabilne przychody z produkcji przemysłowej i niższe, wynikające z harmonogramu zadań, wpływy z budownictwa przemysłowego, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Najważniejszym przychodowo produktem pozostają systemy przeładunkowe. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku przychody ze sprzedaży tej linii produktów osiągnęły wartość 167,6 mln PLN i były niższe o 3,4 mln PLN tj. 2% niż w analogicznym okresie 2022 roku. Sprzedaż produktów tego segmentu do klientów docelowych odbywa się za pośrednictwem spółek zależnych (PROMStahl GmbH, PROMStahl Sp. z o.o., PROMStahl LTD) oraz bezpośrednio ze spółki dominującej" - czytamy w komunikacie.

Największy wzrost odnotowano w linii produktowej platform parkingowych Modulo. Na przestrzeni trzech kwartałów Grupa odnotowała sprzedaż platform w wysokości 20,8 mln zł, co oznacza wzrost o 94,5% r/r, wskazano.

Wzrosła również sprzedaż linii produktów wyposażenia magazynów: o 5,5 mln zł, tj. o 40,8 % r/r. Sprzedaż maszyn Makrum w raportowanym okresie osiągnęła poziom 10,1 mln zł i była wyższa o 15% r/r.

Powyższe linie produktowe składają się na 220 mln zł przychodów w segmencie produkcji przemysłowej, z czego 147 mln to sprzedaż eksportowa. Główne rynki zbytu to Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Niderlandy.

"W drugim wyodrębnionym segmencie Grupy - budownictwie przemysłowym, sprzedaż wyniosła 92,4 mln zł, co stanowiło spadek o ponad 116 mln zł, w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Znaczna zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Większość kontraktów realizowanych w poprzednich okresach zamknięta została jeszcze w 2022 roku, na pierwszy kwartał 2023 przypadły tylko końcowe fazy prac na kilku kontraktach. Kolejne kontrakty były zawierane sukcesywnie od początku 2023 roku i na dzień publikacji sprawozdania wartość pozostała do realizacji wynosi około 195 mln zł" - czytamy dalej.

W raportowanym okresie Grupa przejęła dwie spółki. Do PJP Makrum dołączyły: QDS24 Sp. z o.o. oraz Inicjatywa Północno-Zachodnia PW Sp. z o.o., które rozszerzyły dotychczasową działalność (wózki widłowe), bądź wzbogaciły ją o nowy produkt (drzwi uchylno-przesune), podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 17,09 mln zł wobec 5,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 532,41 mln zł w 2022 r.

