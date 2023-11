Vivid Games odnotował 0,37 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 2,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,35 mln zł wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,51 mln zł wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,59 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 13,88 mln zł rok wcześniej.

Wyniki za III kwartał 2023 nie odbiegają od przedstawionych w październiku szacunków, podkreśliła spółka.

"Oceniam miniony kwartał pozytywnie. Pozyskane partnerstwa i zawarte kontrakty zapewniają nam stabilne funkcjonowanie, do czasu premiery 'Real Boxing 3' - gry, która w mojej ocenie może zwielokrotnić dotychczasowe osiągnięcia spółki. To co już stworzyliśmy na etapie opracowania prototypu, pozwala wyobrazić sobie jakość i możliwości angażowania użytkowników, które zaprezentuje gra w momencie globalnej premiery. Tytuł zaoferuje graczom rozgrywkę zarówno w formie walki offline (ze sztuczną inteligencją) jak i z realnym przeciwnikiem poprzez multiplayer. Ważnym i unikalnym elementem będzie też rozbudowana historia, dookoła której opleciona zostanie warstwa meta-gry" - skomentował CEO Piotr Gamracy, cytowany w komunikacie.

Vivid Games przypomina, że zawarł w III kwartale br. kilka kontraktów, które są istotne dla realizowanej przez spółkę strategii.

"Po lipcowej premierze portu 'Eroblast' na japońskiej konsoli Nintendo Switch, zawarto kolejną umowę z QubicGames, dzięki której gra trafi w połowie 2024 roku do użytkowników komputerów PC. W lipcu zawarto umowę z BoomBit S.A. na produkcję casualowej gry bokserskiej, rozszerzającej portfolio produktów spółki w tym segmencie. Tytuł znajduje się obecnie w fazie soft launch, a globalna premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Na początku października spółka zawarła natomiast umowę o wartości ok. 1 mln zł, na produkcję i publishing przez spółkę gry free-to-play typu endless runner, wykorzystującej IP związane z produktami właściciela marki z branży FMCG" - wymieniono w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 0,12 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 19,52 mln zł w porównaniu z 31,56 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,89 mln zł wobec 6,19 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)