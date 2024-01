Vivid Games miał 0,18 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 21 mln zł w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Przychody ze sprzedaży za grudzień 2023 roku spodziewane są na poziomie 1,41 mln zł. Wynik brutto na poziomie -0,11 mln zł, wynik netto na poziomie -0,11 mln zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki na koniec grudnia 2023 wynosił 0,7 mln zł, przy wykorzystaniu 2,65 mln zł z posiadanej linii kredytowej. Narastająco za cały 2023 rok emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 21 mln zł, wynik brutto na poziomie -0,17 mln zł, wynik netto na poziomie -0,18 mln zł i EBITDA na poziomie 3,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki za rok 2023 są poniżej naszych oczekiwań. Niebagatelny wpływ na to miała sytuacja wstrzymania, a ostatecznie odebrania przez NCBiR finansowania naszemu projektowi technologicznemu Blast. Wpłynęło to nie tylko na konieczność dynamicznego modyfikowania budżetu całej apółki, ale odbiło się także na tempie rozwoju i efektywności Eroblast i LoveNest, co do których mieliśmy ambitne założenia. Rok 2023 oceniam jednak jako bardzo istotny dla przygotowania spółki do efektywnej pracy w kolejnych latach. Spłaciliśmy ostatnie raty za obligacje, zreorganizowaliśmy portfolio, skupiając się na dochodowych produkcjach oraz wyznaczyliśmy ambitne, realne cele na kolejne lata. Pozyskaliśmy pierwszych partnerów biznesowych i poczyniliśmy znaczące postępy w produkcji największej gry w naszej historii - /Real Boxing 3/. W trakcie 2024 roku zamierzamy istotnie wzmocnić stabilność finansową oraz nawiązać nowe, strategiczne partnerstwa biznesowe. Jednocześnie planujemy kontynuować daleko idący rozwój uniwersum 'Real Boxing'" - powiedział CEO Piotr Gamracy, cytowany w komunikacie.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)