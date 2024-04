Strata operacyjna wyniosła 2,17 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,22 mln zł wobec 4,99 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,97 mln zł w 2023 r. wobec 37,38 mln zł rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne jestem zadowolony i bardzo wdzięczny zespołowi za to, co osiągnęliśmy w 2023 roku. Nowi partnerzy biznesowi, rozwój prototypu Real Boxing 3 oraz dwóch mniejszych gier: Boxing Ring i zapowiedziany Endless Runner utrzymanie na stabilnym poziomie przychodów z Real Boxing 2, w blisko dekadę od premiery i ostateczna spłata rat układowych dotyczących obligacji to w mojej ocenie najważniejsze osiągnięcia minionego roku" - powiedział prezes Piotr Gamracy, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Cały rynek mierzył się z załamaniem

"W 2023 roku cały rynek mierzył się z załamaniem wynikającym z różnych czynników. Wiele studiów musiało istotnie zredukować zatrudnienie. Sporo globalnych premier okazało się sukcesem mniejszym od oczekiwań, zarówno graczy jak i deweloperów. Vivid Games także musiało stawić czoła wielu przeciwnościom. Musieliśmy zreorganizować plany produkcyjne i budżet w związku z, bezpodstawnym w naszej ocenie, odebraniem dofinansowania realizowanego projektu technologicznego przez NCBiR. Kolejnym wyzwaniem były istotne zmiany na rynku user acquisition, które negatywnie wpłynęły na rentowność wielu kampanii. Wypracowaliśmy już nowe scenariusze, jednak uzyskanie efektywności sprzed roku czy dwóch lat jest coraz trudniejsze, m.in. w związku ze zmianami w politykach kanałów dystrybucyjnych. Nie zniechęca nas to jednak do dalszej pracy i rozwoju, także na nowych płaszczyznach. Celem na ten rok jest rozwój Real Boxing 3 i wzmocnienie stabilności finansowej poprzez między innymi rozbudowę naszego portfolio o wspomniane wcześniej gry. Oba te cele są spójne z realizowaną strategią i wymagają dalszego rozwoju sieci partnerstw strategicznych" - dodał.

Trudna globalna sytuacja na rynku gamingowym

Spadek wartości przychodów ze sprzedaży o 35% w stosunku do ubiegłego roku jest w głównej mierze wynikiem trudnej globalnej sytuacji na rynku gamingowym. Pomimo intensywnych prac nad rozwojem i aktualizacją posiadanego portfolio gier i nowych kampanii UA, nie udało się osiągnąć przychodów na poziomie z roku poprzedniego, wyjaśniono.

Koszty wytworzenia na własne potrzeby zwiększyły się ponad czterokrotnie. W 2023 roku spółka rozpoczęła prace nad nowymi tytułami - głównie Real Boxing 3 oraz technologią Blast, której współfinansowanie miała zapewnić podpisana umowa z NCBiR. Dotacja nie wpłynęła jednak na rachunek, a spółka w grudniu 2023 złożyła pozew do sądu, podano także.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)