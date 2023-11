Grupa Pracuj odnotowała 50,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 50,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 72,02 mln zł wobec 71,33 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 87,6 mln zł (+2,7% r/r), a skorygowany zysk netto: 50,3 mln zł (-0,1% r/r).

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 181,16 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 172,93 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 157,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 155,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 550,87 mln zł w porównaniu z 453,22 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wyniosła 260,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5,8% r/r, natomiast skonsolidowany zysk netto w omawianym okresie wyniósł 160,2 mln zł, o 5% więcej niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

"Na polskim rynku, w związku ze spowolnieniem gospodarczym, Grupa zanotowała spadek r/r liczby opublikowanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl. Został on jednak w znacznym stopniu skompensowany wzrostem średnich cen projektów rekrutacyjnych" - czytamy dalej.

Liczba projektów rekrutacyjnych opublikowanych w serwisie Pracuj.pl w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku sięgnęła 381 tys. i była o 12,3% niższa r/r, kiedy obserwowano popandemiczne ożywienie na rynku rekrutacyjnym. Średnia cena projektów rekrutacyjnych sprzedanych od początku bieżącego roku do końca września przekroczyła z kolei 885 zł, co oznacza wzrost o 7,9% r/r, podano także.

"Niezwykle budujące są również rezultaty osiągane przez należący do Grupy Pracuj ukraiński serwis Robota.ua. Pomimo trudnych warunków prowadzenia biznesu wskutek zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, Robota.ua umocniła pozycję wiodącego serwisu rekrutacyjnego w tym kraju, a liczba publikowanych ofert pracy zbliża się do poziomów notowanych przed wybuchem wojny. Przekłada się to na skokowy wzrost

przychodów i poprawę rentowności ukraińskiego segmentu oraz pozwala nam śmielej myśleć o inwestowaniu w zwiększanie skali działalności w Ukrainie" - powiedział prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek, cytowany w komunikacie.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

