Stalprofil odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,03 mln zł wobec 20,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,29 mln zł wobec 24,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 397,63 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 575,95 mln zł rok wcześniej.

"W warunkach spadku rynkowego zapotrzebowania na stal grupa zrealizowała w III kwartale 2023 r. o 1% niższy r/r wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych. Przychody ze sprzedaży w segmencie stalowym wyniosły w III kwartale 2023 r. prawie 223 mln zł i były niższe r/r o 28%. Jest to efektem różnych warunków rynkowych panujących na rynku stali w rozpatrywanych okresach. III kwartał 2023 r. cechował się znacznie niższym popytem na stal w Polsce oraz kontynuacją trendu spadkowego cen, zapoczątkowanego już w II kwartale 2022 r. Według Polskiej Unii Dystrybutorów Stali średnia cena profilu HEB200 we wrześniu 2023 r. była o 36% niższa niż rok wcześniej oraz o 10% niższa niż w czerwcu 2023 r. Spadające ceny stali sprowadziły marże uzyskiwane przez dystrybutorów stali do niewielkich wartości. Dodatkowo negatywny wpływ na wyniki III kwartału 2023 r. miały ponoszone przez dystrybutorów stali, wyższe niż w roku ubiegłym, koszty działalności (w tym koszty pracy, koszty energii i transportu)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Niski poziom inwestycji publicznych i prywatnych oraz związany z tym słabszy popyt na wyroby hutnicze znajdują odzwierciedlenie w krajowych statystykach produkcji i zużycia stali. Dostępne dane Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej za 8 miesięcy 2023 r. pokazują spadek produkcji stali surowej w Polsce o 20,8% r/r oraz spadek krajowego zużycia jawnego wyrobów hutniczych o 17% r/r" - podano.

Spółka wskazała też, że w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych w III kw. 2023 r. grupa wykazała spadek wolumenu sprzedaży izolacji antykorozyjnych o 69% r/r, co wynika z harmonogramu dostaw na rzecz Gaz-System - głównego odbiorcy na tym rynku. W III kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych wyniosły prawie 175 mln zł i były niższe r/r o 34%.

"Odnotowany w III kwartale 2023 r. spadek przychodów spółka traktuje jako przejściowy. Rynek gazowy wykazuje znaczący potencjał, co potwierdzają plany rozwoju zarówno OGP Gaz-System S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., jak i innych podmiotów branżowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Na rynku krajowym obserwuje się jednak przejściowe opóźnienie realizacji inwestycji, na co wpływ ma między innymi wstrzymanie środków unijnych z KPO. Według Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej za pierwsze 8 miesięcy 2023 r. nastąpił spadek zużycia jawnego rur stalowych o 23,1% r/r. Spółka zależna Izostal S.A., która produkuje izolacje antykorozyjne, dysponując odpowiednimi certyfikatami, uzupełnia mniejszą sprzedaż na rynku krajowym sprzedażą na rynki zagraniczne, głównie do krajów Europy Zachodniej" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 10,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 80,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 220,23 mln zł w porównaniu z 1 755,47 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 44,5 mln zł wobec 121,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 9,31 mln zł wobec 70,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)