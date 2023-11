Digital Network odnotowało 10,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 8,04 mln zł wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,64 mln zł wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,89 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 12,22 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 16,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,56 mln zł w porównaniu z 32,22 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,33 mln zł wobec 16,35 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2023 roku emitent wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 41 577 tys. zł (o 29% wyższe niż rok wcześniej) z czego 97,2% stanowiła sprzedaż prowadzona na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). Marża uzyskana ze sprzedaży powierzchni reklamowych pozwoliła wypracować emitentowi zysk z działalności operacyjnej na poziomie 15 594 tys. zł, wyższym o 58% niż w analogicznym okresie 2022 roku. Stało się tak mimo znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji nośników reklamowych (na co wpływ miały głównie podwyżki czynszu, kosztów materiałów i energii itp.) związanych zarówno z rozbudową sieci ekranów o nowe lokalizacje m.in. w centralnych punktach Warszawy, jak i z indeksacją czynszu na dotychczas wynajmowanych nośnikach" - czytamy w raporcie.

Reklama

Istotny wpływ na wysokość zysku netto osiągniętego w trzecim kwartale miał wynik osiągnięty na sprzedaży udziałów jednostki zależnej naEkranie w wysokości 7,23 mln zł, o czym spółka informowała 20 lipca 2023 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 15,97 mln zł wobec 8,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce.

(ISBnews)