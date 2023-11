Elektrociepłownia Będzin odnotowała 15,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 48,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 17,9 mln zł wobec 46,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,9 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 70,45 mln zł rok wcześniej.

"Emitent z rozpoczętej w styczniu działalności opierającej się na handlu węglem wygenerował zysk netto w wysokości 4,6 mln zł. Emitent zamierza kontynuować działalność operacyjną w zakresie obrotu paliwami i nie istnieje realne zagrożenie, aby miała zostać zakończona w ciągu następnych 12 miesięcy. W tym kontekście należy przypomnieć, że emitent zawarł z EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. porozumienie transakcyjne dotyczące sprzedaży i dostawy węgla w łącznym wolumenie 250 000 Mg (+/-10%) do końca 2024 r. Szacowana kwota marży netto (tj. różnica pomiędzy ceną zakupu przez emitenta a ceną sprzedaży do EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o.) wynosi ok. 28 mln zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 62,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 63,68 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,29 mln zł w porównaniu z 216,75 mln zł rok wcześniej.

Poniesione nakłady w okresie od 1 stycznia roku do 30 września 2023 roku wynoszą 4 260,55 tys. zł i obejmują nakłady na środki własne i leasingowane (bez nakładów na CO2):

• na nowo powstałe środki trwałe oraz modernizację już istniejących związane z produkcją podstawową - 3 641,10 tys. zł

• komputery i oprogramowanie - 206,76 tys. zł

• wyposażenie techniczne i biurowe - 150,67 tys. zł

• modernizacja sieci teletechnicznej i środki teletechniczne - 262,02 tys. zł.

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 6 miesięcy od dnia bilansowego: 2 520,68 tys. zł, w tym: środowisko (bez nakładów na prawa do emisji CO2) - 1 571,42 tys. zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 4,62 mln zł wobec 6,16 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

