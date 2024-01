Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła Bankowi Handlowemu zezwolenia obejmującego nabycie akcji własnych, co umożliwia bankowi rozpoczęcie nabywania akcji własnych na potrzeby ich zaoferowania osobom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku oraz wybranym pracownikom, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku, podał bank.

Cena odkupionych akcji własnych banku nie może przekroczyć łącznie 33 333 000 zł, maksymalna liczba akcji do nabycia to 566 000 walorów, reprezentujących 0,43 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; okres trwania programu: od 29 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2024 r. włącznie, podano w komunikacie.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 69,8 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)