KGHM Polska Miedź w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych zagranicznych aktywów górniczych Grupy stwierdziła wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości utraty ich wartości i jest zobowiązana do przeprowadzenia testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do tych aktywów na dzień kończący okres sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2023 r., podała spółka.

"KGHM Polska Miedź S.A. (spółka) informuje, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie zatwierdzonych budżetów oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców na dzień kończący okres sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2023 r. i biorąc pod uwagę utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej KGHM Polska Miedź S.A. znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto, stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości lub wskazujących, że strata z tytułu utraty wartości ujęta w poprzednich okresach uległa zmniejszeniu dla:

a) krajowych aktywów produkcyjnych (aktywa górnicze i hutnicze) KGHM Polska Miedź S.A.,

b) udziałów we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M.,

c) kopalni Robinson,

d) kopalni Carlota,

e) aktywów górniczych OWSP Sudbury,

f) Projektu Victoria,

g) spółki Future 1 Sp. z o.o" - czytamy w komunikacie.

"W konsekwencji, zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2023 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do wyżej wymienionych aktywów. O wynikach weryfikacji wartości tych aktywów spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)