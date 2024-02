Tym samym wycena jest wyższa niż Amazona (1,81 biliona dol.), a Nvidia stała się czwartą najcenniejszą firmą w USA.

Wartość Nvidii przekroczyła bilion dolarów pod koniec maja zeszłego roku. Firma wkroczyła wtedy do grona dziewięciu giełdowych gigantów, którym kiedykolwiek udało się pokonać tę granicę. Od tego czasu akcje wciąż pną się w górę. Tuż przed nią jest Google wyceniane na 1,86 biliona. dol.

Spółka jest zaliczana do tzw. „siedmiu wspaniałych” czyli spółek o największej kapitalizacji. Oprócz niej są to Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Tesla. Z tego grona to właśnie ona może się poszczycić największymi wzrostami w ciągu ostatnich 12 miesięcy – wynoszą aż 223 proc. Druga Meta urosła o 163 proc. Od początku tego roku wartość akcji wzrosła o 47 proc.

Czy na Wall Street mamy już bańkę?

Jak zauważył analityk Bank of America Michael Hartnett, oznacza to, że Nvidia zrównała się kapitalizacją ze wszystkimi chińskimi spółkami notowanymi na giełdzie w Hongkongu.

Jednak jego zdaniem obserwowane od dłuższego czasu wzrosty firm technologicznych mogą oznaczać formowanie się bańki, która w którymś momencie pęknie. Porównał on obecną sytuację do bańki z tokijskiego indeksu Nikkei, której pęknięcie spowodowało potężny upadek jego wartości na początku lat 90-tych. Wtedy napędziły ją wzrosty 15 spółek sięgające 400 proc.

AI napędza wzrosty

Głównym powodem giełdowego sukcesu Nvidii jest rozwój sztucznej inteligencji. To producent najpopularniejszego procesora wykorzystywanego do jej trenowania – układu H100. W zeszłym roku firma zaprezentowała następcę – układ H200. Wzrost wydajności wynosi w nim aż 90 proc.

Drugim kluczowym produktem Nvidii jest „superchip” GH200 Grace Hopper, który łączy GPU HGX H200 i CPU NVIDIA Grace oparty na architekturze ARM, wykorzystując autorskie łącze NVLink-C2C. Ten układ ma być stosowany w superkomputerach. Jak podała firma, ma on umożliwić „naukowcom i badaczom radzenie sobie z najtrudniejszymi problemami”. Pisaliśmy o tym w tym tekście.

Najcenniejszą firmą świata jest obecnie Microsoft, który w styczniu wyprzedził Apple. Na trzecim miejscu jest Alphabet.

