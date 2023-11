Od początku tego roku akcje firmy wzrosły o ponad 240 proc., co zapewnia jej pozycję lidera w indeksach Nasdaq 100 i S&P 500. 21 listopada producent ma przedstawić raport o wynikach finansowych za trzeci kwartał. Zarówno inwestorzy jak i analitycy spodziewają się, że firma podtrzyma dobrą passę. Morgan Stanley przewiduje imponujące wyniki, których siłą napędową ma być boom na sztuczną inteligencję. Podobny optymizm prezentują analitycy Deutsche Bank.

H200 z gigantycznym wzrostem wydajności

Entuzjazm inwestorów wzbudził zaprezentowany wczoraj procesor H200 – następca modelu H100. To układy obliczeniowe stosowane w profesjonalnych centrach danych. Mają zastosowanie we wspomaganiu generatywnej sztucznej inteligencji, dużych modelach językowych i obliczeniach naukowych. H200 zostanie wyposażony w 141 GB pamięci HBM3e – w chwili obecnej najszybszej na rynku. Jej przepustowość to 4.8 TB/s. Wzrost wydajności w stosunku do H100 ma wynieść aż 90 proc.

Według informacji podanych przez firmę układ będzie wykorzystywany m.in. przez Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure oraz Oracle Cloud Infrastructure.

Superchip dla superkomputera

Drugim kluczowym produktem Nvidii jest „superchip” GH200 Grace Hopper, który łączy GPU HGX H200 i CPU NVIDIA Grace oparty na architekturze ARM, wykorzystując autorskie łącze NVLink-C2C. Ten układ ma być stosowany w superkomputerach. Jak podała firma, ma on umożliwić „naukowcom i badaczom radzenie sobie z najtrudniejszymi problemami”. GH200 będzie napędzać superkomputer o nazwie Jupiter zlokalizowany w ośrodku Forschungszentrum Jülich w Niemczech w ramach przedsięwzięcia EuroHPC (europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej), przy którym współpracują UE i firmy prywatne. Jupiter ma być wykorzystywany m.in. do analizy wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, do badań klimatu czy odkrywania nowych leków. Zostanie wyposażony w 24 tysiące układów GH200.

AI pomogło firmie

Nvidia osiąga doskonałe wyniki dzięki niebywałemu rozwojowi AI. Firma obawiała się kilka lat temu, że na jej wyniki finansowe negatywny wpływ będzie miało ograniczenie w handlu z Chinami, jakie wprowadziła amerykańska administracja. Okazało się jednak, że szybko rozwijająca się branża AI zapewniła jej gigantyczne zyski. Np. na wyprodukowanych przez tę firmę jednostkach trenowano wszystkie językowe modele, na których opiera się ChatGPT.

Firma nie musi się więc w tym momencie martwić o swoją przyszłość. Wg analityków część rynku akcji powiązana z AI będzie rosła o 36 proc. rocznie, przekraczając w 2030 roku wartość 100 bln dol.