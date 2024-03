Nvidia jest firmą, która najbardziej korzysta na rozwoju AI. Jej procesory są wykorzystywane do trenowania modeli, kupują je przedsiębiorstwa na całym świecie, z jej rozwiązań korzystają wszyscy giganci – OpenAI, Microsoft i Google. W sumie należy do niej około 80 proc. tego rynku, a po najpopularniejsze chipy A100 i H100 ustawiają się kolejki chętnych. Firma mimo ograniczeń technicznych nakładanych przez amerykańską administrację sprzedaje też specjalnie przekonstruowane układy do Chin.

Szef firmy Jensen Huang podczas trwającej właśnie czterodniowej konferencji GTC w San Jose poświęconej w całości zagadnieniu sztucznej inteligencji zaprezentował nowe procesory, które jego zdaniem przyspieszą jeszcze rozwój branży.

Nowe chipy od Nvidii - czym się charakteryzują?

To układy Blackwell: B100 i B200 – nazwane tak na cześć statystyka i matematyka Davida Blackwella. Zajmował się zagadnieniami z dziedziny prawdopodobieństwa, teorii gier, statystyki oraz programowania dynamicznego.

Chipy składają się z 208 mld tranzystorów i zostały wykonane w nowym procesie litograficznym firmy TSMC – 4NP. Nvidia chwali się, że są od siedmiu do trzydziestu razy szybsze od układów H100, a przy tym dużo bardziej energooszczędne.

Mocniejszy Blackwell B200 jest zbudowany z dwóch chipletów o powierzchni około 800 mm2, które komunikują się za pomocą magistrali typu die-to-die, dzięki czemu w praktyce działają jak jeden układ graficzny.

Skok wydajności jest ogromny, w benchmarku GPT-3 LLM B200 jest w stanie wykonać zadanie aż siedem razy szybciej w porównaniu do H100.

W sumie Nvidia mówiaż o pięciu nowych układach – wszystkie mają zostać udostępnione klientom do końca tego roku.

Początek nowej rewolucji

„Przez ostatnie trzydzieści lat pracowaliśmy nad przyśpieszeniem przetwarzania danych, a naszym celem było opracowanie przełomowych technologii takich jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja” – mówił Huang podczas prezentacji. „Generatywna sztuczna inteligencja to technologia definiująca nasze czasy. A Blackwell to silnik napędzający nową rewolucję przemysłową. Współpracując z najbardziej dynamicznymi firmami na świecie, zrealizujemy obietnicę wykorzystania AI w każdej branży” – dodawał.

Zdaniem Huanga dzięki nowym układom będzie można np. przekształcać mowę w wideo 3D.

„Sztuczna inteligencja już napędza wszystko, od naszych dużych modeli językowych po rekomendacje treści, reklamy i systemy bezpieczeństwa, a w przyszłości jej znaczenie będzie jeszcze większe. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli wykorzystać platformę Blackwell firmy NVIDIA do szkolenia naszych modeli Llama o otwartym kodzie źródłowym i tworzenia nowej generacji Meta AI oraz produktów konsumenckich” – powiedział Mark Zuckerberg, założyciel i dyrektor generalny Meta.

Nvidia jest jedną z trzech spółek, których giełdowa wartość przekroczyła 2 biliony dolarów. Dwie pozostałe to Apple i Microsoft. Ceny nowych układów Blackwell nie zostały ujawnione, układy Hopper kosztowały od 25 do 40 tys. dolarów za sztukę. Dodatkowo firma udostępni też serwery zbudowane z wykorzystaniem nowych chipów.

