Samsung będzie kolejną firmą produkującą procesory, która dostanie wsparcie ze strony rządu USA. Wcześniej pieniądze dostały m.in. Intel i TSMC.

Reklama

Plan na niezależność

W 2022 r. Kongres USA przyjął ustawę CHIPS and Science Act. Przewiduje ona wysokie dotacje dla firm z sektora półprzewodników, które zdecydują się na inwestycje w Stanach Zjednoczonych. 52,7 mld dol. ma być przeznaczone na granty badawcze i produkcyjne, a 75 mld dol. na pożyczki rządowe. Wszystko po to, by zwiększyć produkcję w USA. Według Stowarzyszenia Przemysłu Półprzewodników (SIA) udział Stanów Zjednoczonych w światowej produkcji spadł z 37 proc. w 1990 r. do 12 proc. w 2020 r. Tymczasem procesory są w tym momencie siłą napędową rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją.

Reklama

/> />

Dodatkowo to jedna z dziedzin, w której Chiny są w tyle za konkurencją, półprzewodniki produkowane przez firmy z tego kraju mają gorsze właściwości energetyczne i mniejsze moce obliczeniowe. Z tego też powodu Chiny chcą przejąć Tajwan, gdzie ulokowane są m.in. fabryki giganta w dziedzinie półprzewodników – TSMC. Prezydent Xi Jinping stwierdził publicznie, że przyłączy wyspę do Chin, nie wykluczył użycia siły.

Gigantyczne inwestycje w USA

Według źródeł cytowanych przez agencję Reuters dotacja dla Samsunga ma zostać ogłoszona przez sekretarz handlu USA Ginę Raimondo. Pieniądze mają zostać przeznaczone na fabrykę produkującą chipy o całkowitej wartości 17 mld dol., centrum badawcze oraz kolejną inwestycję w nieujawnionej jeszcze lokalizacji. W ramach obustronnej umowy przewiduje się, że inwestycje Samsunga w USA wzrosną ponad dwukrotnie, przekraczając 44 mld dol.

Samsung będzie trzecim co do wielkości beneficjentem ustawy CHIPS and Science Act. Największym jest Intel, który otrzyma 8,5 mld dol. federalnych dotacji i 11 mld dol. pożyczek. Intel planuje zainwestować w sumie 100 mld dol. w czterech stanach USA w budowę i rozbudowę fabryk. Stara się też o dodatkowe 25 mld dol. w formie ulg podatkowych.

/> />

Drugi beneficjent to TSMC – pomoc dla tego producenta wyniesie 6,6 mld dol. Firma planuje budowę trzeciej już fabryki chipów w Arizonie, łącznie kwota inwestycji opiewa na 65 mld dol. Według najnowszych informacji opublikowanych przez TSMC pierwsza fabryka w Arizonie jest na dobrej drodze do rozpoczęcia produkcji z wykorzystaniem technologii 4 nm w pierwszej połowie przyszłego roku. Produkcja układów w technologii 3 nm ma ruszyć w 2028 r. Trzecia fabryka będzie wytwarzać najbardziej zaawansowaną na świecie technologię 2 nm z tranzystorami nanoarkuszowymi nowej generacji. Mają one ujrzeć światło dzienne pod koniec dekady.

/> />

źródło