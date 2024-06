NVidia znów największa na świecie

Zmiana w wycenach największych spółek świata. Na pierwsze miejsce w tym rankingu powróciła we wtorek NVidia. Wartość jej wszystkich akcji to teraz 3,335 bln dolarów czyli blisko 13,5 biliona złotych. To 180 razy więcej niż najbardziej wartościowe na warszawskiej giełdzie Orlen i PKO BP.