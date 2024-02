Synektik spodziewa się "satysfakcjonującego", dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w roku obrotowym 2023/2024 (październik 2023-wrzesień 2024), poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Ocenił, że spółka raczej będzie poprawiać rentowność w kolejnych kwartałach.

"Patrząc na perspektywy, to na pewno spodziewamy się utrzymania silnych dynamik wzrostowych w tym kwartale, czyli w kwartale zaczynającym się od stycznia i kończącym w marcu, i pewnego spłaszczenia, jeżeli chodzi o dynamiki wzrostu w kolejnych okresach, bo tu bazy są już zdecydowanie większe. Tym niemniej, w skali całego roku, myślę że wzrost będzie w pełni satysfakcjonujący" - powiedział Korecki podczas wideokonferencji.

"Mając na uwadze backlog, aktywne oferty, to prosta matematyka może powiedzieć, czego można się spodziewać w kolejnym kwartale i to będzie dobry kwartał, potem bazę mamy zdecydowanie wyższą, ale nadal myślę, że to, co już w I półroczu byśmy osiągnęli, to już nam daje bardzo wysoki wzrost r/r, a perspektywy na kolejne kwartały są równie pozytywne. [...] Wyniku z poprzedniego roku nie powtórzymy, wyniku z tego kwartału też nie powtórzymy, ale wysokie dynamiki dwucyfrowe na pewno uda nam się osiągnąć" - dodał później, pytany o zapatrywania na sprzedaż w 2024 r.

Grupa pozyskała do realizacji kontrakty na dostawy sprzętu medycznego w wysokości 172,5 mln zł, wobec 90,8 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku finansowego. Wartość kontraktów pozostałych do realizacji na koniec okresu wyniosła 28,3 mln zł, wobec 38,1 mln zł rok wcześniej. Wartość projektów sprzedażowych (o różnym stopniu zaawansowania) na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 99,5 mln zł (94,4 mln zł na koniec grudnia 2021 r.), podano w raporcie za I kw. 2023/2024.

"Mamy na dzień dzisiejszy w backlogu ponad 28 mln i tu mogę na dziś powiedzieć, że zdecydowana większość z tego backlogu zostanie zrealizowana w tym kwartale. Druga informacja - z tych ponad 99 mln aktywnych ofert na dzień dzisiejszy ok. połowy to już są nowo zawarte umowy. Część tych umów zostanie zrealizowana w bieżącym kwartale, część pojawi się jako backlog na kolejny kwartał. Więc widać, że wypełnienie backlogu oraz aktywnych ofert - 127 mln - idzie w dobrą stronę" - powiedział wiceprezes.

"Raczej będziemy dążyli i wracali do tych poziomów, które były w poprzednich kwartałach, bo nie spodziewamy się, żeby w kolejnych kwartałach tak mocny był udział urządzeń stosowanych w radiologii obrazowej, raczej będzie więcej urządzeń terapeutycznych i kolejnym elementem będzie rosnąca wielkość przychodów powtarzalnych" - powiedział także prezes, pytany o niższą kw/kw i r/r rentowność brutto na sprzedaży w I kw. roku obrotowego.

Wcześniej powiedział m.in., że założeniem strategicznym spółki jest, żeby przychody powtarzalne stanowiły więcej niż 50% w strukturze sprzedaży i myśli "że ten cel jest osiągalny w perspektywie najbliższych 12, maksymalnie 24 miesięcy".

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)